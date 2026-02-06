Extremadura lidera la revolución digital de la gestión del agua en 37 municipios

Lo digital ya no es una opción, sino una exigencia. Cuando se trata de la gestión de recursos esenciales para el ser humano lo es todavía más. El pasado miércoles, en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, se desarrolló la jornada ‘La digitalización del ciclo del agua hecha realidad’ que puso aún más de manifiesto esta necesidad que ha revolucionado el sector. Organizada Prensa Ibérica, el Periódico Extremadura, la Crónica de Badajoz y Aquanex, abordó de la mano de expertos el cambio de paradigma en la gestión de recursos hídricos que ha supuesto la puesta en marcha de DIGITALASVEGAS. Esta iniciativa está financiada por los Fondos Next GenerationEU y el Plan de Recuperación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y en ella participan Aquanex, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la Mancomunidad de Vegas Altas y el Consorcio de Vegas Altas- La Serena.

Jornada 'La digitalización del ciclo del agua hecha realidad' / ANDRÉS RODRIGUEZ

Trabajadores de Aquanex: Mercedes Hinojosa Guerra, Antonio Andrades, Vicenta Gómez, Ana Isabel Nieto Fernández, Pablo Herrera Nieto, Víctor Sepúlveda González, Pablo Blanco Sánchez-Moro, Javier Durán Buenvarón, José Luis González Sánchez, Alonso Serrano Domínguez, Francisco López Piñero, Carmen Espejo González, Iván Fernández Cancho, Sandra Rubio Santos, Irene Anselmo Barranco, Carmen Osés Gordillo, Jesús Sierra de la Rosa, Álvaro Carmona y Martín González. / ANDRÉS RODRIGUEZ

El PERTE del agua

DIGITALASVEGAS es un proyecto vinculado al PERTE de digitalización del ciclo urbano del agua para modernizar y digitalizar la gestión del agua (abastecimiento y saneamiento) en un conjunto de municipios de Extremadura. Su ámbito territorial abarca actuaciones en 37 municipios de las provincias de Badajoz y Cáceres.

Actuaciones y municipios de DIGITALASVEGAS / Anna Fernandez

Tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el control del ciclo del agua mediante soluciones digitales, reforzando la resiliencia ante retos climáticos y ambientales. Comprende alrededor de 69 actuaciones distribuidas en casi cuarenta municipios extremeños y tiene un presupuesto de 3,1 millones de euros de los cuales más de 2,8 millones de euros corresponden a financiación de la Unión Europea.

DIGITALASVEGAS es una iniciativa de colaboración entre entidades locales del territorio y la empresa Aquanex. No se circunscribe exclusivamente a la ‘obra civil visible’, sino que comprende mejoras en gestión, control y optimización del servicio para reducir pérdidas, ineficiencias y preservar un recurso clave.

La directora de La Crónica de Badajoz entrevista a Asier Cumbreño. / ANDRÉS RODRIGUEZ

Entrevista a fondo

Ascensión Martínez Romasanta, directora de La Crónica de Badajoz, entrevistó en profundidad a Asier Cumbreño, director de Operaciones de Aquanex y director del proyecto PERTE, quien desgranó las fortalezas y perspectivas de DIGITALASVEGAS.

Asier explicó que este es adjudicatario de la segunda convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2023. En total, son 69 actuaciones las previstas, que se distribuyen en los tipos A, B y C. Las de TIPO A son principalmente de ingeniería, planes de sequía y del ámbito sanitario, con una inversión uperior a los 955.450 euros y más del 80% de ellas finalizadas. Las B son de ejecución, más físicas, las que los ciudadanos van a poder ver, y cuya inversión de 1.187.007 euros. Finalmente, las de Tipo C se centran en la recogida de datos y las plataformas digitales para el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y la entidad gestora, con una inversión de 484.200 euros y en ejecución. Aunque está ya casi completado el 75% del proyecto, las actuaciones del Tipo C están en gran parte aún en proceso de licitación.

Asier Cumbreño explicó que DIGITALASVEGAS es el único proyecto en Extremadura en acceder a financiación europea con una empresa privada entre los beneficiarios, que va a suponer un cambio total en los servicios al ciudadano y destacó que desde el Ayuntamiento de Villanueva de La Serena y la Mancomunidad de Municipios de Vegas Altas han tenido siempre un gran apoyo. «Ha tenido tanto éxito que nos llamaron del Ministerio para la Transición Ecológica para impartir una ponencia sobre el mismo», dijo.

Asier recordó que el mundo del agua es cíclico y en él se pasa rápidamente de las inundaciones a la sequía: «Una realidad que hay que saber gestionar y anticiparse».

La digitalización que propone DIGITALASVEGASrepercutirá en la calidad del agua. «Estamos monitorizando y pronto tendremos datos 24 horas gracias al centro de control de Villanueva de la Serena. Es tan eficaz que las alarmas saltan directamente en los móviles de los trabajadores. Y todo eso mejora la calidad del agua y del servicio. La telelectura es la mejora que el abonado va a percibir más directamente. Si alguien se deja un grifo abierto lo va a saber al instante Incluso se puede poner una alarma sobre sus consumos», explicó.

Al final, gracias a DIGITALASVEGAS va a ser fácil identificar dónde se encuentran las averías con una gran precisión. «Todo ello se traduce en la creación de empleo. De entrada ya hay ocho puestos de trabajo dedicados al proyecto e, indirectamente, doce personas, a las que se suman las de todas las empresas colaboradoras. No es un proyecto que se va, sino que se queda. Ha generado y va a generar riqueza. DIGITALASVEGAS es la forma en que Extremadura construye su futuro del agua», concluyó.

Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena. / ANDRÉS RODRIGUEZ

Colaboración público-privada

Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena, se mostró convencida de la eficacia de la colaboración público-privada. «Las administraciones tenemos que gestionar y las empresas que aportar sus conocimientos. Aquanex gestiona el ciclo urbano del agua en gran parte de la región y en Villanueva de La Serena tiene su control regional. Cuando entras en la oficina parece un viaje al futuro, con pantallas enormes desde donde se controla cualquier punto e incidencia en el servicio. Esto ha supuesto optimizar la gestión del agua y su sostenibilidad. Tenemos que ser conscientes de la realidad del cambio climático y que vivimos en una zona donde las sequías son frecuentes y el agua es muy necesaria para la agricultura».

Añadió la edil que una forma de que estén bien gestionados los recursos es la digitalización, que debe estar al servicio de la ciudadanía. «Este PERTE repercute en que el ciudadano tenga una mejor calidad de vida. Aunque las canalizaciones bajo el suelo no se ven, detrás de ellas hay una fuerte inversión y trabajo», concluyó.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno, en la clausura. / ANDRÉS RODRIGUEZ

Clausura

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, fue el encargado de clausurar la jornada. Explicó que este encuentro va más allá de la simple utilización del agua. «Han permitido hacer una reflexión sobre un sector estratégico en el siglo XXI. La digitalización no es una promesa, sino una realidad tangible. Me enorgullece hablar aquí porque es una forma de certificar que los fondos europeos mejoran la vida de la gente. Se trata de mejorar la resiliencia ante el reto climático. Ofrece soluciones reales para los problemas cotidianos. Esta iniciativa no es un caso aislado. El PERTE del agua está teniendo un impacto significativo en nuestra región 70,2 millones para eficiencia, digitalización de regadíos o la construcción de la Depuradora Don Benito Villanueva de la Serena», concluyó.

Ascensión Martínez, Víctor Jiménez, Ana Belén Fernández y Javier Sánchez Romero en la mesa redonda. / ANDRÉS RODRIGUEZ

DIGITALASVEGAS: colaboración público privada para transformar el ciclo del agua La mesa redonda ‘Transformando la gestión del ciclo del agua a través de la innovación y la cooperación público-privada’ puso el foco en el papel de DIGITALASVEGAS como proyecto tractor para modernizar la gestión del agua desde la telelectura y la sensorización hasta la toma de decisiones basada en datos. Javier Sánchez Romero, director ejecutivo de Aquanex, subrayó que «el principal hito de DIGITALASVEGAS es la colaboración entre instituciones y empresa privada», algo que, según expuso, ha permitido que sea el único proyecto en acceder a financiación europea con una empresa privada entre los beneficiarios. Para Aquanex, trabajar con fondos públicos ha supuesto «un reto administrativo y de gestión», además de un hito operacional y técnico. En esa línea, explicó que la telelectura y los sistemas de control y sensorización tendrán un efecto beneficioso al reducir los tiempos de respuesta. Gestión proactiva Sánchez Romero indicó que para la empresa ha sido clave adaptarse y seguir creciendo con un modelo digital, cambiando la forma de ver la gestión «de una forma más proactiva». Señaló que el objetivo es estandarizar el proceso y aplicarlo en el resto de entidades, con la intención de que no se quede en este proyecto y pueda ser extrapolable a todo el territorio nacional. También advirtió de que la brecha digital puede ser un riesgo y defendió que iniciativas como esta son las que hay que impulsar para no quedarse atrás. En ese sentido, apuntó que DIGITALASVEGAS une municipios grandes con pequeños como Alcollarín y situó a la Mancomunidad de Municipios de Vegas Alta y a Villanueva de la Serena como entidades avanzadas en la gestión del ciclo del agua en Extremadura. El director ejecutivo de Aquanex remarcó que, para el equipo humano, DIGITALASVEGAS ha sido «un acelerador de formación y especialización». Relacionó la ejecución del proyecto con la incorporación de nuevos perfiles profesionales en ámbitos como la gestión de datos o la ciberseguridad y añadió que la colaboración con consultoría e ingeniería genera riqueza en el entorno. Además, defendió la necesidad de consolidar una cultura proactiva para trabajar los problemas antes de que sucedan. Sobre la financiación, sostuvo que «los fondos europeos son vitales», ya que suponen el 85% del proyecto, y los definió como fondos catalizadores de lo que hay que seguir haciendo, al considerar que «es imposible reducir la brecha digital de otra manera». En su intervención, dejó una afirmación rotunda: «El agua es de todos, no de nadie». También señaló que el proyecto no acaba en junio y que existe un compromiso para mantenerlo al menos durante los próximos cinco años, con la expectativa de que dentro de diez años sea digital en todas las localidades, proactivas y sostenible. Proyecto referente Por su parte, Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena, definió DIGITALASVEGAS como «un proyecto referente» y destacó que Extremadura está avanzada en digitalización, algo que, a su juicio, sitúa a la región en una posición de ventaja si puede exportarse al resto del mundo. La regidora aseguró que este salto cambia la relación de los ciudadanos con la empresa, al ser «más personal y fluida», y porque dispondrán de información sobre su consumo de agua que antes no tenían, lo que se traduce en ahorro y en una mejor solución de problemas. Fernández afirmó que la transición a la economía circular se apoya en la gestión público-privada con proyectos como este y añadió que se genera riqueza y economía en todo el territorio. Asimismo, sostuvo que el acceso a información facilita la toma de decisiones y permite anticiparse a los problemas, en lo que calificó como «una revolución», al tratarse de un proyecto enorme que afecta a municipios dispersos en un territorio muy amplio. Durante su intervención, la alcaldesa señaló que en el desarrollo del proyecto se ha realizado una importante labor de concienciación sobre la relevancia del agua para cosechar. Apuntó que «eso es un problema» y defendió que un acceso eficiente beneficia a los agricultores. También remarcó que será necesario seguir bebiendo para vivir y que hay que hacer todo lo posible para lograr un uso eficiente. En la mesa también intervino Víctor Jiménez, presidente de la Mancomunidad de Vegas Altas y del Consorcio Vegas Altas La Serena, quien explicó que participan en las medidas Tipo A y B con la elaboración de planes de sequía, inundación y digitalización. Afirmó que las inversiones clave tienen que venir de la colaboración público-privada y recordó actuaciones como el parque solar o la próxima estación depuradora Don Benito-Villanueva de la Serena. Jiménez sostuvo que toda mejora y tecnología aplicada al territorio tiene consecuencias positivas y defendió que cualquier actuación orientada a la digitalización y al tratamiento de datos aporta mayor precisión a la hora de decidir. Indicó que les preocupa hacerlo de una manera que beneficie a todos por igual y señaló que el cambio de un contador tradicional a uno digital permitirá sacar más partido, incluso con repercusiones sociales. En su conclusión, dejó claro que «el futuro de la gestión del agua pasa por la digitalización» y por aplicarle inteligencia humana e inteligencia artificial, situando a DIGITALASVEGAS como posible modelo para luchar contra el cambio climático.