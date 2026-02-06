Extremadura registra su nivel más bajo en tasa de pobreza y el segundo mayor avance del país

Acostumbrada a presentar datos bastante negativos cada vez que se habla de pobreza, renta por persona, renta por hogar o datos similares que retratan la economía doméstica de cada día, Extremadura ha tenido unos resultados más alentadores en la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2025. De hecho, ha sido una de las seis comunidades autónomas que han registrado los niveles más bajos de la última década en la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. En el caso concreto de Extremadura, el nivel más reducido incluso desde que hay datos comparables (2008). Y además, se trata de la segunda región con el mayor avance en el último año. No obstante, pese a esta evolución favorable, la comunidad se mantiene por encima de la media nacional de pobreza.

En concreto, la tasa AROPE (mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social) se situó en Extremadura en el 30,4% en 2025, lo que ha supuesto una mejora de dos puntos porcentuales respecto a 2024, el segundo mayor descenso del país tras Cantabria. Con este dato, Extremadura ya se posiciona por debajo de comunidades como Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%), Murcia (32,5 %) o Canarias (31,2%), aunque supera el promedio nacional, fijado en el 25,7 %, y está a distancia de territorios con los menores índices de pobreza como Madrid (19,4%), Cantabria (19,2%), Navarra (16,5%) o País Vasco (14,7%).

Evolución a diez años

El descenso de la pobreza en Extremadura confirma así una tendencia sostenida desde hace años. Tomando solo la última década, la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido del 29% en 2015 al 26,2% en 2025, mientras que la renta neta media por hogar ha pasado de 21.092 euros a 30.519 euros en ese mismo periodo. También la renta media por persona ha aumentado de forma significativa, al pasar de 8.469 euros en 2015 a 12.995 euros en 2025.

Por grupos de edad, las personas de 65 y más años concentran en el último estudio los mayores ingresos medios en Extremadura, con 18.181 euros, seguidas del grupo de 45 a 65 años, con 16.652 euros.

Llegar a fin de mes

Los datos del INE reflejan también una mejora en la capacidad económica de los hogares extremeños. El 32% de la población afirma que llega a fin de mes con “cierta facilidad”, mientras que un 26,1 % lo hace con “cierta dificultad”. Un 17,3% declara llegar “con facilidad”, frente a un 13,9% que lo consigue “con dificultad”. En los extremos, un 2,7% llega con “mucha facilidad”, y un 7,7% con “mucha dificultad”.

Pese a estos datos, la situación aún dista de ser holgada para el conjunto de los extremeños. Y ello porque, según la encuesta actualizada del INE sobre Carencia Material, en Extremadura todavía un 34% de las personas no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, y un 37% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Otro 19% carece de dinero suficiente para mantener la vivienda con una temperatura adecuada, y el 11,7% declara retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas o comunidad...) y con compras a plazos en los últimos 12 meses.

Hay otro considerable 22% que no puede sustituir los muebles estropeados o viejos. Ya en menor medida, un 4,7% no toma una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; un 4,6% no dispone de ordenador personal; y un 2,6% no tiene coche por falta de recursos económicos.

Contexto nacional

En el conjunto del país, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 25,7% en 2025, una décima menos que el año anterior. La carencia material y social severa se reduce hasta el 8,1%, frente al 8,3% de 2024, mientras que el ingreso medio por persona ha alcanzado los 15.620 euros, con un crecimiento anual del 5,5%.

Además, el porcentaje de población que llega a fin de mes con mucha dificultad se recorta hasta el 8,5%, frente al 9,1% del año anterior.

El mapa autonómico

En 2025, las tasas AROPE más bajas se han concentrado en el norte. País Vasco (14,7%) ha encabezado el listado, seguido de Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%).

Por debajo de la media nacional de pobreza también se han situado Aragón (19,1%), Cantabria (19,2%), Madrid (19,4%), Cataluña (21,3%), Galicia (22,1%), Asturias (22,4%), La Rioja (22,8%) y Castilla y León (24,1%).

En cambio, por encima de la media, además de Extremadura (30,4%), han aparecido Comunidad Valenciana (30,7%), Canarias (31,2%), Murcia (32,5%), Castilla-La Mancha (34,0%) y Andalucía (34,7%). Ceuta (40,8%) y Melilla (43,7%) han cerrado la lista.

Quiénes han mejorado y quiénes han empeorado

En comparación con 2024, han empeorado Galicia (3,3 puntos porcentuales más), Asturias (1,5), Cataluña y Comunidad Valenciana (0,8), La Rioja (0,2) y Castilla y León y Murcia (0,1), mientras Canarias ha repetido la misma cifra.

En el lado contrario, han mejorado Cantabria (3,0 puntos menos), Extremadura (2,0), Aragón (1,9), Navarra (1,8), Madrid (1,5), Baleares (1,0), Andalucía (0,9), Castilla-La Mancha (0,2) y País Vasco (0,1), además de Ceuta (1,4) y Melilla (0,8).