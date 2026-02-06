Extremadura ofrece cinco oficinas Acelera Pyme para acompañamiento gratuito a empresas

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha sido nuevamente seleccionada para desarrollar el proyecto Acelera Pyme, una iniciativa destinada a acelerar la transformación digital del tejido empresarial de Extremadura.

Según ha explicado la patronal en una nota, el programa se ha desglosado en dos proyectos provinciales: Acelera Pyme Cáceres, orientado a empresas, autónomos y emprendedores de la provincia cacereña, y Acelera Pyme Badajoz, con idéntico objetivo para la provincia pacense.

Gracias a esta renovación, las empresas extremeñas contarán con Oficinas Acelera Pyme (OAP) en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo y Zafra, con sede física como puntos de atención permanente para ofrecer asesoramiento, formación, información y acompañamiento gratuito.

Estas oficinas se han consolidado como espacios de referencia para empresas y emprendedores de cualquier sector productivo, tamaño y ubicación que necesiten orientación sobre herramientas, procesos o soluciones tecnológicas.

Servicios de apoyo a la digitalización

La Creex ha indicado que, a través de las OAP, se ofrecerán diagnósticos individualizados del nivel de digitalización (carencias y posibles soluciones), información sobre ayudas y programas facilitadores estatales o autonómicos, formación especializada y talleres prácticos, así como acompañamiento en la adopción e integración de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad y eficiencia. Además, se responderá a las consultas vinculadas a los procesos de transformación digital.

Brecha digital en el tejido empresarial

La patronal ha puesto el foco en la brecha digital que, según ha señalado, aún persiste en el tejido empresarial extremeño respecto a la media nacional. En este sentido, ha apuntado que muchas empresas continúan presentando dificultades en ámbitos como el uso avanzado de herramientas digitales, la implantación de soluciones de gestión, el comercio electrónico, la ciberseguridad o la inteligencia artificial.

A juicio de la Creex, este retraso impacta de manera directa en la productividad, competitividad y capacidad de crecimiento de las empresas, por lo que el proyecto adquiere una especial relevancia en Extremadura, donde la necesidad de apoyo y acompañamiento tecnológico es mayor por la configuración del tejido productivo, mayoritariamente de microempresas y autónomos.

La Creex ha afirmado que esta renovación es “un reconocimiento al trabajo realizado y, sobre todo, una oportunidad para seguir ayudando a que las empresas den un paso decisivo hacia la modernización y la transformación digital”.

Sedes y contacto

Las sedes físicas de las Oficinas Acelera Pyme de la Creex se encuentran en:

Badajoz : calle Castillo de Feria s/n

: calle Castillo de Feria s/n Almendralejo : calle Automoción, 12

: calle Automoción, 12 Zafra : calle Manuel Álvarez, 17

: calle Manuel Álvarez, 17 Cáceres : calle Obispo Segura Sáez, 8

: calle Obispo Segura Sáez, 8 Plasencia: avenida Juan Carlos I, 15 (entreplanta)

Para más información, la entidad ha facilitado el teléfono 924 28 61 61 y la web www.acelerapyme-creex.es.

Qué son las Oficinas Acelera Pyme

Las Oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es (entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial), cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. La ayuda máxima alcanza el 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2021-2027.