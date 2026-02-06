Extremadura impulsa la formación en SAP para acelerar la generación de talento digital

El plan de formación y certificación en tecnología SAP ha vuelto a ponerse en marcha en Extremadura como una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad y a adaptar los perfiles profesionales de la región a las demandas actuales del mercado digital.

El programa se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura y tiene como objetivo cualificar profesionales en competencias tecnológicas de alto valor añadido, alineadas con las necesidades reales del sector productivo.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha destacado que "la Junta de Extremadura apuesta de nuevo por la formación en SAP como una herramienta clave para preparar a los profesionales extremeños para los puestos de trabajo que demanda el sector tecnológico". En este sentido, ha señalado que "este tipo de formación permite adaptar los perfiles profesionales a un mercado laboral cada vez más digitalizado y exigente".

Coslado ha subrayado que "la transformación digital debe ir acompañada de una capacitación adecuada del capital humano" y ha insistido en que estas acciones formativas "contribuyen a mejorar la empleabilidad y a reforzar la competitividad de Extremadura en un contexto económico marcado por la innovación tecnológica".

Estas declaraciones las ha realizado durante su intervención como ponente en el webinar "Impulsa tu empleabilidad", centrado en formación y certificación SAP, celebrado en formato online y dirigido a impulsar el acceso a perfiles profesionales altamente demandados por las empresas.

En la jornada ha intervenido asimismo el especialista senior en Desarrollo de Negocio en SAP, Álvaro Estévez, quien ha abordado las oportunidades laborales asociadas a esta tecnología y el valor de la certificación oficial para acceder a empleos cualificados.

Cursos previstos a lo largo del año

El plan de formación en SAP tendrá continuidad a lo largo de todo el año. En febrero está previsto un nuevo curso el día 14 sobre "Consultor SAP S/4HANA Finanzas".

En los meses siguientes se desarrollarán otras propuestas formativas, entre ellas un curso para Usuarios SAP en Contabilidad Financiera, nuevas actividades del Programa de Autoformación y Recertificación (Learning Hub), formación de Consultor SAP S/4HANA en Gestión de Activos (Mantenimiento), Planificación de la Producción y Fabricación y, finalmente, un curso de Contabilidad Analítica (Controlling).

El empleo digital crece en la región

Según ha precisado el secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, "esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto en el que el empleo digital se ha consolidado como una de las mayores oportunidades económicas para Extremadura". Preciado ha añadido que "el sector tecnológico crece en esta región a un ritmo ocho veces superior al del empleo general y ya genera cerca del 17% de los nuevos puestos de trabajo en la región, lo que significa que casi uno de cada cinco empleos creados procede de la economía digital".

El programa se enmarca en el Plan de Generación de Talento Digital de la Junta de Extremadura, orientado a anticipar las necesidades del mercado laboral y preparar a los profesionales para los perfiles más demandados.

"No se trata solo de crecimiento -ha señalado Juan Carlos Preciado-, sino también de calidad del empleo, el salario medio del sector digital es un 38,5% superior al de otros ámbitos productivos. Por ello, la Junta continúa impulsando la formación en competencias tecnológicas de alto valor añadido con el objetivo de reducir la brecha entre oferta y demanda profesional, crear empleo cualificado y reforzar la competitividad de Extremadura en una economía cada vez más basada en el conocimiento".

Las acciones formativas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo 2021-2027.