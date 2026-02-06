"La oferta es impresionante": Pipper protagoniza la guía que acaba de publicar Extremadura para viajar con mascotas

La región suma un nuevo argumento para viajar sin dejar a nadie atrás, porque ya cuenta con la primera guía turística dirigida a quienes quieren hacer turismo con mascotas. Bajo el título 'Extremadura con perro', la publicación agrupa alrededor de 25 destinos con alojamientos, restaurantes y experiencias adaptadas a este perfil de viajeros, de la mano de Pipper, el primer perro que ha dado la vuelta a España.

La Junta, editora del contenido, ha comunicado la publicación de la guía, fruto de un trabajo de documentación desarrollado durante los últimos meses en los principales destinos turísticos de Extremadura. Para ello, Pipper y su tutor, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, han recorrido el territorio de norte a sur y de oeste a este durante los últimos meses, en un trabajo que se ha completado con la información facilitada por oficinas de turismo y grupos de acción local.

El viaje que, según explica Gabilondo, les permitió descubrir una comunidad que "sorprende incluso a quienes estamos acostumbrados a viajar", especialmente por "la cantidad de kilómetros de playa de interior" que ofrece.

De La Vera a La Siberia, con la correa puesta

La guía incluye comarcas y destinos diversos, como Sierra de Gata, Las Hurdes, el Valle del Ambroz, La Vera, el Jerte, Monfragüe, el Tajo Internacional, Villuercas-Ibores-Jara, Montánchez, Tentudía o La Siberia, además de ciudades como Cáceres, Mérida, Badajoz, Trujillo o Plasencia.

Entre los planes que propone hay rutas senderistas, barcos turísticos, observaciones astronómicas, castillos medievales y museos donde los perros son bienvenidos. Todo ello acompañado de listados de bares, cafeterías y restaurantes que aceptan mascotas educadas, tanto en el interior como en terrazas cerradas y climatizadas.

Durante el recorrido, Pipper y Gabilondo han podido comprobar que "la oferta es impresionante", tanto por la diversidad de enclaves naturales como por el número de negocios que admiten mascotas.

Una región que se deja querer

Además, constataron algo que la guía ahora refleja de forma clara: Extremadura se ha convertido en una de las comunidades más abiertas al turismo con mascotas. "Es una de las regiones más pet friendly de España", subraya Gabilondo, que destaca que un 43% de los alojamientos admiten perros, frente al 27% de media nacional.

A ello se suman iniciativas pioneras en algunas ciudades, como la posibilidad de viajar con perros pequeños en brazos y sin bozal en los autobuses urbanos de Badajoz, algo que "solo permiten una veintena de ciudades españolas".

La publicación incluye además consejos para viajar con perro, pautas de tenencia responsable y recomendaciones para favorecer la convivencia en espacios públicos, bajo una premisa clara: "perros educados, bienvenidos".

Perros embajadores y mirada colectiva

El contenido incorpora también a otros perros que Pipper ha encontrado durante su recorrido por Extremadura, así como a canes embajadores que se han sumado a la iniciativa tras la invitación lanzada por Turismo de Extremadura y 'Pipper on tour' en redes sociales. Una participación que, en palabras de Gabilondo, convierte la guía en "un trabajo conjunto de muchísimas personas" y amplía la representación del territorio más allá del propio viaje.

Un turismo en auge

En España, uno de cada tres hogares convive con al menos un perro y cada vez son más las personas que lo integran en sus planes de viaje. Con esta guía, Extremadura busca posicionarse en un segmento en pleno crecimiento y hacerlo desde una perspectiva cercana, práctica y pegada al territorio.

Noticias relacionadas

‘Extremadura con perro’ ya puede consultarse en el perfil de Issuu de Turismo de Extremadura y en la web oficial de turismo regional. Una invitación a recorrer la comunidad con la mochila, la correa y tiempo para disfrutar.