31 presas del Tajo y el Guadiana están aliviando agua y 31 tramos de ríos llegan a nivel rojo en Extremadura

La borrasca Leonardo ha dejado una situación hidrológica con pocos precedentes en Extremadura. En la mañana de este viernes hay 31 presas aliviando agua y hasta 31 estaciones de control de ríos que alcanzan el nivel rojo. Así lo precisan los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Cuenca del Tajo

La cuenca del Tajo tiene en la mañana de este viernes 25 presas aliviando agua, once de las cuales están en Extremadura (siete en umbral rojo), y además 20 tramos de ríos, de los que siete están en la provincia cacereña, se encuentran todavía esta mañana a su máximo nivel tras las precipitaciones caídas durante la borrasca 'Leonardo'. Por su parte, ela cuenca del Guadiana registra veinte presas abiertas, y las grandes también han comenzado a abrir compuertas.

La cuenca abrió las compuertas de hasta 15 presas ayer en la provincia de Cáceres y hoy se mantienen desembalsando once, entre ellos el más grande de esta zona hidrográfica en Extremadura y uno de los mayores de España, la presa de Alcántara. Los once son:

-Alcántara - 2.800 m³/s

-Cedillo - 3.900 m³/s

-Guijo de Granadilla - 200 m³/s

-Rosarito - 470 m³/s

-Valdeobispo - 400 m³/s

-Jerte - 200 m³/s

-Borbollón - m³/s

-Árrago - 100 m³/s

-Rivera de Gata - 60 m³/s

-Salor - 45 m³/s

-Villar de Plasencia - 1,5 m³/s

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) destaca que ha disminuido el desembalse de la presa de Cedillo hacia Portugal en las últimas horas. Esta presa, propiedad de Iberdrola, está soltando 3.900 metros cúbicos por segundo (m³/s) "con tendencia descendente", señala en una nota de prensa.

Situación en los ríos de la provincia cacereña

En cuanto a la situación de los ríos, según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la GHT, hay siete estaciones que alcanzan el aforo máximo y se sitúan en el umbral rojo ante el riesgo de desbordamientos son:

-Jerte en Galisteo

-Árrago en Huélaga

-Salor en Membrío

-Tiétar en Valverde de la Vera-Losar

-Tiétar en Casatejada Jaraíz-Bazagona

-Alagón en Coria

-Pozo del Rey

El nivel rojo se refiere a una situación hidrológica de peligro, con una alta probabilidad de inundaciones en zonas habitadas y cortes de vías de comunicación. Por ello, las confedereaciones recomiendan refozar las medidas de protección, evitar acercarse a los cauces de los ríos como alimentar desplazamientos innecesarios y seguir indicaciones de los servicios de emergencia.

Además, en nivel naranja, que alerta de una situación "potencialmente peligrosa", se sitúa una sola estación de aforo en Piedras Albas, y hay otros siete tramos con nivel amarillo, que indican niveles o caudales superiores a los habituales que pueden derivar también en una situación de peligro. Son: la Garganta Jaranza en Jaraíz de la Vera, Los Ángeles en Casar de Palomero, el Ambroz en el Villar, el Jerte en el Torno, R. Gata en Moraleja, Bronco en Montehermoso y Almonte en Molino Buitrera.

Cuenca del Guadiana

Las grandes presas del sistema Guadiana (Cijara, García de Sola y Orellana) han comenzado a desembalsar de forma controlada y preventiva. En lo que respecta al alto Guadiana, es previsible que esta noche de viernes o mañana sábado comience a aliviar la presa de Torre de Abraham, y en la presa de Vicario se procederá a la apertura parcial de desagües de fondo.

Las distintas maniobras que se vienen ejecutando en estas presas —como la apertura de desagües de fondo y la derivación de caudales entre presas interconectadas— permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad. Los desembalses significativos implican la notificación inmediata a las autoridades de Protección Civil para la adopción de las medidas necesarias. Se mantiene el máximo nivel de coordinación con otras administraciones y comunidades de regantes, especialmente con los responsables del Plan INUNCAEX, para facilitar la información que se precise de cara a la toma de decisiones.

En la mañana de este viernes hay 20 presas aliviando en el Guadiana:

-Azud de Malagón (Bañuelo): Aliviado natural y derivación a Gasset por canal

-Gasset (Becea): Apertura parcial de compuertas

-Cijara (Guadiana): Apertura parcial de compuertas de aliviadero

-García de Sola (Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

-Orellana (Guadiana): Turbinado y apertura parcial de compuertas de aliviadero

-Zújar (Zújar): Turbinado a río

-Cancho del Fresno (Ruecas): Aliviado natural

-Ruecas (Ruecas): Apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural

-Azud de Lavadero (Ruecas): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas, aliviado natural y apertura de desagües de fondo

-Gargáligas (Gargáligas): Envío de agua a Orellana a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural

-Cubilar (Cubilar): Envío de agua a Sierra Brava a través del Canal de las Dehesas y aliviado natural

-Los Molinos (Matachel): Aliviado natural

-Villalba (Guadajira): Aliviado natural

-Tentudía (Bodión): Apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural

-Proserpina (Arroyo de las Pardillas): Apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural

-Villar del Rey (Zapatón): Aliviado natural y turbinado a río

-Los Canchales (Rivera de Lácara): Aliviado natural y apertura de desagües de fondo

-Horno Tejero (Rivera de Lácara): Aliviado natural y apertura parcial de desagüe de fondo

-El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal): Aliviado natural

-La Colada (Gudamatilla): Apertura parcial de desagüe de fondo

Situación en los ríos de la provincia pacense

En cuanto a los ríos de la Cuenca del Guadiana, en la mañana de este viernes son 24 las estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo, aunque no obstante se reducen en cinco respecto al último cómputo. Son las siguientes:

-Gigüela en Saélices (Gigüela): Saélices

-Bañuelos en Fernán Caballero (Bañuelos): Fernán Caballero

-Bullaque a.ab. Torre de Abraham (Bullaque): Retuerta del Bullaque

-Bullaque en Luciana (Bullaque): Luciana

-Becea a.ab. Gasset (Becea): Fernán Caballero

Guadiana en Puebla de Don Rodrigo (Guadiana): Puebla de Don Rodrigo

-Guadiana a.ab. Orellana (Guadiana): Orellana la Vieja

-Zújar en Guadamatilla (Zújar): El Viso

-Guadalmez en Guadalmez (Guadalmez): Guadalmez

-Guadiana en Villanueva de la Serena (Guadiana): Don Benito

-Ruecas a.ab. Azud de Lavadero (Ruecas): Logrosán

-Ruecas en Hernán Cortés (Ruecas): Don Benito

-Guadámez en Golondrón (Guadámez): Guareña

-Guadiana en Valverde de Mérida (Guadiana): Villagonzalo

-Matachel a.ab. Los Molinos (Matachel): Hornachos

-Guadiana a.ab. Montijo (Guadiana): Mérida

-Lácara a.ab. Canchales (Rivera de Lácara): La Garrovilla

-Guadajira en Guadajira (Guadajira): Talavera la Real

-Alcazaba en Montijo (Alcazaba): Montijo

-Lorianilla en Montijo (Arroyo de Lorianilla): Pueblonuevo del Guadiana

-Albuera en Talavera (Rivera de Los Limonetes): Talavera la Real

-Zapatón a.ab. Villar del Rey (Zapatón): Villar del Rey

-Gévora en Valdebótoa (Gévora): Valdebótoa

-Azud de Badajoz (Guadiana): Badajoz