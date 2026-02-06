El PP designa senador autonómico a Laureano León: el pacto con Vox no avanza

El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Julía, ha propuesto este viernes como senador autonómico al presidente provincial del Partido Popular de Cáceres, Laureano León. De esta forma, el PP ha rehusado ceder de nuevo su senador a Vox, como ya hicieran en el año 2023 como una de las 60 medidas del pacto de gobierno, lo que permitió la entrada de Ángel Pelayo Gordillo en la Cámara Alta.

Sobre este asunto se había pronunciado esta mañana el portavoz de Vox en el Parlamentario, Óscar Fernández, quien ha reconocido que a su partido le hubiera "encantado" que Gordillo continuase en el puesto de senadoa, pero que "el PP sabrá", por lo que había dejado en el aire la cuestión. La Junta de Portavoces acordó que la Asamblea designará dos senadores autonómicos, uno del PP y otro del PSOE.