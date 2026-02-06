El PP acusa a Vox de lastrar la negociación: "Es muy complicado hablar con adolescentes políticos"

"Estamos hartos y es muy frustrante". Así se ha expresado este viernes el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, sobre el posicionamiento que está manteniendo Vox en el marco de las negociaciones para tratar de formar Gobierno. En declaraciones a los medios, ha avanzado que la presidenta de la Junta en funciones y líder del PP regional, María Guardiola, envió en la noche del pasado miércoles un correo electrónico a los de Abascal, con documentación en la que "se calcula la proporcionalidad de la oferta realizada" por los populares, y con una petición expresa de reunión "abriendo su agenda 24 horas" y poniéndola a disposición de estos.

Bautista ha criticado la postura del candidato de Vox y portavoz del grupo en la Asamblea, Óscar Fernández, al que ha acusado de haber contestado a esta proposición con un "llámame" a Guardiola, que ha manifestado a través de los medios de comunicación. "Es muy complicado hablar con adolescentes políticos y siento mucho expresarme en estos términos", ha reconocido, si bien ha lamentado que cada día tienen que levantarse "con nuevos insultos, mentiras y afrentas". "Esto sucede porque no hay voluntad de acuerdo, entonces no mareemos más la perdiz", ha señalado.

Llamada de Sánchez

En este sentido, ha lamentado el mensaje que Fernández publicó ayer en sus redes sociales, en el que criticaba a Guardiola por haberle cogido el teléfono al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se había puesto en contacto con ella para interesarse por las incidencias que están causando las borrascas en Extremadura. "Lo mínimo en cualquier institución es dar las gracias, no va de colores ni de partidos", ha contestado. "Cuando te colocas fuera del sistema es muy complicado hacer un giro de argumento que te permita hablar y consensuar, establecer el bien común por encima de todo el mundo", ha afirmado.

El secretario general ha defendido que el PP ya habría asumido una parte importante del programa planteado por Vox, en contra de lo que este viernes ha dicho Fernández, quien ha asegurado que hay "cero" acuerdo. Según Bautista, siete de cada diez medidas estarían aceptadas "sin tocar una coma” y el porcentaje de aceptación global se situaría en el 93,33%, con el resto sometido a “matices” que permitirían un acuerdo. “Eso es una negociación y lo otro es una imposición”, ha dicho, aludiendo a las exigencias de Vox sobre estructura de gobierno, consejerías u organismos.

Sobre la investidura de Guardiola, ha advertido de que el PP se ha enterado por la prensa de que Vox estaría dispuesto a votar en contra y ha acusado a la formación de alinearse con el PSOE para impedir que la candidata popular salga elegida. “No es que vayan a votar que no, es que van a votar con el Partido Socialista”, ha subrayado, apelando a que ese movimiento debe ser conocido por el electorado de Vox. En este punto, ha insistido en el argumento del “mandato” de las urnas y ha destacado que PP y Vox suman, según sus cálculos, el 60% del voto, por lo que “los votantes del PP y de Vox nos han dicho que nos pongamos de acuerdo”.

'Matones de clase'

En el transcurso de sus palabras, Bautista ha llegado a calificar a Vox de “matones de la clase” y ha pronosticado que ese comportamiento acaba “señalándose” con el tiempo. Pese a esa dureza, ha deslizado que todo “es reconducible” si lo que está ocurriendo responde a un “teatro” o a una “escena” y no a una convicción real, aunque ha admitido que el clima actual hace “muy difícil” recomponer relaciones personales y políticas. Así, ha defendido que el PP continuará intentando el acuerdo porque, ha insistido, es lo que “han dicho las urnas” y porque considera que Extremadura no puede permitirse prolongar la incertidumbre.

Bautista ha reiterado que el PP ha intentado mantener la negociación “con discreción” y ha defendido que el objetivo es compatibilizar prioridades, renuncias y equilibrio presupuestario: “Cuando tú quieres formar parte de un gobierno tienes que tener prioridades y tienes que renunciar a cuestiones para introducir otras”. Frente a ello, ha acusado a Vox de no aportar documentos propios más allá de un planteamiento inicial “al peso” y sin “impacto” económico, lo que evidencia “falta de voluntad de acuerdo”, aludiendo una vez más a que algunas decisiones se estarían tomando “desde Madrid” sin conocer “lo que está ocurriendo en el territorio”.

A juicio del dirigente popular, los códigos tradicionales de negociación “han saltado por los aires” y lo que se está viviendo “nadie lo entiende”. “No es una negociación, es un trampantojo”, ha resumido, sosteniendo que, incluso aceptando todas las exigencias, Vox podría mantener el bloqueo. Con la solicitud de reunión “sin respuesta” y el cruce público de acusaciones, las conversaciones quedan, por ahora, en punto muerto a la espera de si en las próximas horas se produce un movimiento que reabra formalmente la negociación. "Estamos a disposición de firmar el acuerdo cualquier día, pero depende de una voluntad que no se tiene", ha apostillado.