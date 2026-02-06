Empleo público
Una sentencia avala que un trabajador de la Junta tome posesión de su plaza con 65 años de edad
El fallo, ganado por el sindicato CSIF, argumenta que la administración regional no estaba teniendo en cuenta un decreto nacional que dispone que la jubilación forzosa se produce cuando se alcanza la edad y el periodo de cotización establecidos para cada año
El sindicato CSIF ha ganado una sentencia, en nombre del trabajador afectado, a la Junta de Extremadura que impedía a este empleado público elegir plaza y tomar posesión de la misma tras haber cumplido los 65 años.
CSIF ya advirtió a la Administración regional que estaba obrando de manera "ilegal" con todos aquellos trabajadores a los que se les estaba negando la posibilidad de tomar posesión de la plaza por haber traspasado la edad de 65 años, considerando que esta edad era la forzosa para la jubilación.
Sin embargo, según ha informado este viernes en una nota, la Junta no estaba teniendo en cuenta el decreto 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Este decreto legislativo, ha precisado, dispone que la edad legal de jubilación forzosa del beneficiario se producirá cuando se alcance la edad y periodo de cotización establecidos para cada ejercicio.
El fallo de esta reciente sentencia estima el recurso presentado por la asesoría jurídica de CSIF y revoca la resolución por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto por el trabajador.
CSIF ha recordado a quienes estén participando o quieran participar en futuras oposiciones que, cumpliendo los requisitos de la convocatoria, podrían incorporarse a la plaza obtenida, incluso después de cumplir los 65 años, siempre y cuando no hayan llegado a la edad de jubilación forzosa establecida en la Ley General de la Seguridad Social.
