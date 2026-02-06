Unidas por Extremadura exige explicaciones sobre la presa de Valuengo a la Junta de Extremadura

Unidas por Extremadura ha registrado este viernes en la Asamblea de Extremadura una solicitud de información a la Junta de Extremadura sobre el estado de la presa de Valuengo, después de que se conociera “la existencia de deficiencias graves como una puerta estropeada, fisuras en la infraestructura y el riesgo inminente de desbordamiento”, después de que tuvieran que ser desalojados los vecinos y vecinas de Valuengo y La Bazana este jueves ante el riesgo de inundación.

De esta forma, Unidas por Extremadura se ha solicitado a la Junta de Extremadura el acceso a “los informes técnicos, auditorías de seguridad o evaluaciones estructurales realizados sobre la presa de Valuengo en los últimos diez años; la relación de deficiencias detectadas oficialmente en dicho periodo, indicando su gravedad y las recomendaciones técnicas emitidas; las actuaciones de mantenimiento, reparación o mejora previstas, licitadas o ejecutadas, con indicación de fechas, presupuesto asignado y grado de ejecución; los motivos por los que no se han ejecutado, en su caso, las obras necesarias para corregir las deficiencias detectadas con anterioridad; el estado actual de la presa, incluyendo nivel de embalse, funcionamiento de los sistemas de desagüe y planes de emergencia activados o previstos; y la existencia y contenido del Plan de Emergencia de la presa, así como la fecha de su última actualización y los protocolos de aviso a la población”.

Así Irene de Miguel exige “explicaciones urgentes a la Junta de Extremadura sobre las actuaciones en la prensa de Valuengo que no han tenido lugar. Unas actuaciones que eran necesarias para garantizar la seguridad”, señalando que “es inadmisible esta omisión, esta falta de acción en una cuestión tan fundamental como garantizar la seguridad de la población, en este caso de las pedanías de Valuengo y La Bazana”.

En sentido la portavoz incide en que “si había informes que alertaban de estos problemas alguien tendrá que explicar por qué se miró hacia otro lado y si no los había, la irresponsabilidad creemos que es aún mayor”.

Por todo ello, Irene de Miguel defiende que “la seguridad no puede gestionarse a golpe de improvisación ni sobre todo, cuando el riesgo es ya tan evidente”, exigiendo “transparencia. Se necesita que rindan cuentas sobre su falta de acción en algo tan grave como garantizar la seguridad de las personas que viven cerca de estas infraestructuras”.