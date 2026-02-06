Vox niega que exista acuerdo con el PP extremeño en la ronda previa a la investidura

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha recibido este viernes al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, en el marco de la ronda de consultas con los grupos para proponer candidato a la Presidencia de la Junta, y ha reiterado que convocará el pleno de investidura el próximo martes con horizonte al 3 de marzo. Su decisión es firme, pese a que Fernández le ha trasladado que, a día de hoy, no apoyarán la candidatura de María Guardiola. "No hay ningún acuerdo con el PP, ni en todo ni en una ínfima parte", ha subrayado.

A su salida del encuentro, el portavoz ha señalado que si el PP les llama, como en otras ocasiones, acudirán “encantados” y con voluntad de acuerdo, pero ha asegurado que no ha habido más reuniones porque no les han llamado. Sobre el contenido de la negociación, ha evitado entrar en detalles por una cuestión de “respeto” al proceso. En lugar de enumerar medidas concretas, ha afirmado que todo lo que VOX está pidiendo o defendería en un acuerdo ya se conoce, pues está recogido en su “periplo parlamentario” de los últimos dos años y medio.

'Negro sobre blanco'

A preguntas sobre por qué no publican documentos o muestran el contenido de sus propuestas, como les han instado del PP, Fernández ha respondido que harán públicos los documentos cuando ellos crean conveniente, pero ha reiterado que no hace falta “imaginación”, porque “está puesto negro sobre blanco” en lo defendido durante la legislatura. De esta forma, ha presentado el “programa” negociador de Vox como algo ya conocido y coherente con su discurso habitual, tanto en Extremadura "como en otros territorios".

En este sentido, ha indicado que no hay un “escollo” concreto, en cuestiones como género, migración o financiación, porque el problema es global: “No hay acuerdo, ni parcial, ni en porcentaje”. Ha rechazado la idea del “95%” de acuerdo del PP y ha dicho que "esto no va de matemáticas, sino de política". "No vale lo mismo una Coca-Cola en un supermercado de la cadena Día que una Coca-Cola en un concierto de los Rolling Stone", ha puesto como ejemplo para justificar que, aunque el PP hable de un altísimo porcentaje de coincidencias, una o dos cuestiones pueden valer “mucho” políticamente y bloquearlo todo.

En su intervención, Fernández ha reiterado que hoy no apoyan a Guardiola porque no hay acuerdo, aunque ha insistido en que sí hay voluntad de llegar a él para formar Gobierno y evitar una repetición electoral. Asimismo, el parlamentario de la formación de Santiago Abascal ha recalcado que Vox ya ha presentado una propuesta al PP y ha planteado que lo razonable sería que el PP aceptara esa propuesta o, al menos, negociara “de manera seria” sobre su marco. En contraste, ha calificado la “contrapropuesta” del PP como "un insulto".