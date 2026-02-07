Los agricultores extremeños protestarán ante La Moncloa..., pero a más de dos kilómetros de Sánchez

APAG Extremadura Asaja ha criticado la decisión del Gobierno de España de impedir que esta organización agraria lleve a cabo un acto de reivindicación el próximo 10 de febrero en las inmediaciones de La Moncloa, donde tenía previsto entregar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una tabla reivindicativa frente a "los graves problemas que están asfixiando al campo extremeño".

Según ha señalado la organización, la Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto favorablemente su comunicación para celebrar el acto, pero “con una salvedad inadmisible”. En concreto, ha explicado que “el lugar solicitado para el acto ha sido desplazado nada menos que 2,4 kilómetros”, una modificación que, a su juicio, termina “vaciando de contenido y visibilidad una protesta legítima”.

En una nota, APAG Extremadura Asaja ha considerado que esta decisión pone de manifiesto el "grave deterioro" de la libertad de expresión y del derecho a la crítica en el país. “Se nos conduce a un sistema en el que no se permite al sector primario alzar la voz allí donde debe ser escuchada, evidenciando el desprecio absoluto del actual Gobierno hacia el campo”., ha afirmado.

“Una vergüenza absoluta”

En la misma línea, la organización agraria ha calificado la decisión de “una vergüenza absoluta” y “un acto más de coacción de la libertad de expresión para el campo”, además de algo “intolerable”, según ha trasladado también en otra comunicación.

A su juicio, “se nos conduce a un sistema” en el que no se permite al sector primario expresar sus reivindicaciones en el lugar “donde debe ser escuchada”, por lo que entiende que el cambio confirma “lo que ya era más que previsible” y refleja un “grave deterioro” del derecho a la crítica.

Críticas al Gobierno y anuncio de nuevas acciones

APAG Extremadura Asaja ha insistido en que el Ejecutivo solo se acuerda del sector en campaña electoral. En este sentido, ha señalado que “queda claro que al presidente del Gobierno no le importan en absoluto los agricultores y ganaderos, salvo cuando llega el momento de pedir su voto”.

Ante esta comunicación, APAG Extremadura Asaja ha avanzado que el próximo lunes 9 de febrero ofrecerá una rueda de prensa en Mérida en la que dará a conocer las próximas acciones que adoptará “ante este nuevo atropello al sector agrario extremeño”.

El anuncio llega en un contexto de especial tensión y movilización del sector: el campo extremeño ya ha realizado dos tractoradas y atraviesa uno de sus momentos más reivindicativos, con protestas ligadas, entre otros asuntos, a la Política Agraria Común (PAC) y a la oposición al acuerdo comercial de Mercosur, además de otras reclamaciones.