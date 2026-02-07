Extremadura activa dos campañas solidarias con el pueblo saharaui: fechas clave y cómo colaborar

CCOO de Extremadura apoyará de forma activa dos campañas solidarias a favor del pueblo saharaui: ‘Vacaciones en Paz’, cuyo plazo concluye el 28 de febrero, y la ‘Caravana de Alimentos’, que finaliza el 30 de marzo. La secretaria general del sindicato, María Berrocal, se ha comprometido con el delegado del Pueblo Saharaui en la región, Alai El Mami, a impulsar actuaciones para que ambas iniciativas sean un “éxito” y ayuden a “mitigar” la situación “precaria” de los refugiados.

En el caso de ‘Vacaciones en Paz’, el sindicato ya está difundiendo el programa para captar familias de acogida que reciban a niños y niñas saharauis durante el verano. Subraya la urgencia de reunir un número suficiente de familias porque, debido a cambios en la Ley de Extranjería, el plazo de solicitudes se cierra el 28 de febrero. Paralelamente, CCOO volverá a colaborar en la ‘Caravana de Alimentos’, recogiendo aportaciones económicas y productos hasta el 30 de marzo, con especial necesidad de alimentos no perecederos, higiene íntima femenina, material escolar y medicamentos.

Campamentos de Tinduf

Además, CCOO pedirá a la Aexcid que interceda para facilitar viajes de comisiones de educación y sanidad a los campamentos, reclamando que esos días no cuenten como vacaciones. En su nota, el sindicato describe una situación “crítica” en los campamentos de Tinduf (Argelia), donde más de 170.000 personas dependen de ayuda internacional y afrontan malnutrición, anemia, escasez de recursos y deterioro de servicios básicos por falta de financiación. También reafirma su exigencia del derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental; al encuentro del viernes 6 asistieron también Juan José Bote y Beatriz Blanco.