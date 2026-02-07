Extremadura destina 7 millones de euros a la formación de trabajadores en transportes, comercio y sanidad
Las subvenciones permitirán a centros públicos y privados ofrecer formación a, prioritariamente, trabajadores ocupados en la región.
David Martín
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la primera convocatoria de subvenciones para 2026 destinadas a impulsar programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en la región. La iniciativa, gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, contempla un presupuesto total de 7 millones de euros.
Las ayudas están dirigidas a centros y entidades de formación acreditados e inscritos en el registro oficial, incluidos los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad privada, y buscan reforzar la cualificación de la plantilla laboral extremeña para mejorar la competitividad y la adaptabilidad del tejido productivo.
Formación sectorial y transversal
Del total del presupuesto, 4,5 millones de euros se destinan a programas de formación sectorial, distribuidos entre distintos sectores productivos: transporte (650.000 €), nuevas tecnologías de la información y comunicación (600.000 €), hostelería y turismo (550.000 €), comercio y logística (500.000 €), construcción (450.000 €), medio ambiente (425.000 €), industria siderometalúrgica (400.000 €), sanidad y dependencia (350.000 €), imagen personal (300.000 €) y agricultura (275.000 €).
Por su parte, los programas de formación transversales cuentan con 2,5 millones de euros, destinados a desarrollar competencias generales aplicables a distintos sectores y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. Todos los formularios y la información necesaria están disponibles en el punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura y en la web del SEXPE.
