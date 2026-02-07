Estas son las carreteras cortadas en Extremadura este sábado por la alerta naranja de lluvias y viento

Las intensas lluvias y el fuerte viento asociados al temporal que afecta este sábado a Extremadura mantienen el corte de varias carreteras en distintos puntos de la región, coincidiendo con la elevación a nivel naranja de la alerta meteorológica y la activación de la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAEX) en toda la comunidad.

Según ha actualizado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, las precipitaciones persistentes y las rachas de viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, obligan a cerrar al tráfico varias vías, principalmente por acumulación de agua, crecidas de arroyos y condiciones adversas para la circulación.

Fotogalería | Así ha quedado Badajoz tras la subida del caudal del río Guadiana. / Santi García

En la provincia de Badajoz, permanecen cortadas la BA-139, entre Táliga y la EX-107; la BA-142, de Valdetorres a la EX-105; la BA-162, de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia; la EX-106, entre los puntos kilométricos 15 y 19, en el tramo Miajadas–Don Benito; y la BA-074, entre Granja de Torrehermosa y la Aldea de Cuenca, en el límite con la provincia de Córdoba.

Cáceres

Por su parte, en la provincia de Cáceres, la situación más grave se registra en la CC-146, entre la EX-117 y el límite con Portugal por Zarza la Mayor, donde la vía permanece anegada entre los kilómetros 3,400 y 3,900, estableciéndose nivel negro debido a la intensidad de las lluvias, según la actualización de datos de la Guardia Civil, a las 20.00 horas.

También en nivel negro se encuentra la CC-437, que une la EX-118 con el Pico Villuercas, afectada por nieve en la calzada entre los kilómetros 0 y 10,800, encontrándose debidamente señalizada.

En el término municipal de Cáceres permanece cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, mientras que en la autovía A-5 se han detectado socavones que obligan al corte del carril derecho en dos tramos: entre los kilómetros 242 y 243 sentido Badajoz, y entre los 272 y 274 en sentido Madrid, ambos señalizados.

Otras incidencias destacadas son el corte de un carril en la CC-319, entre la N-521 y Arroyo de la Luz, por trabajos de mantenimiento; el corte de acceso a los chalets del paraje La Grajuela de las Viñas, en Navas del Madroño, por rebosamiento de agua —con desvío alternativo por el camino de la ermita de Arroyo de la Luz—; y el cierre parcial de la CC-232, en el punto kilométrico 0,200, por desprendimiento de rocas y arena.

Las nevadas han obligado además al corte total de varias carreteras de montaña: la CC-241 (Piornal–Pasarón de la Vera), la CC-224 (Hervás–N-110) y la CC-225 (La Garganta–límite provincial con Salamanca), todas ellas señalizadas.

Asimismo, permanece cortada la CC-315 en el pk 13, a la altura de Villa del Rey, por acumulación de agua, y el camino asfaltado entre Torremocha y Albalá, por anegamiento de la vía.

Como nueva afección, se ha comunicado el corte de un carril en la CC-425, pk 25, en el término municipal de Cañamero, por desprendimiento de roca y arena, con mantenimiento ya activado para su señalización.