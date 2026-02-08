Extremadura recupera este lunes las clases con dos rutas de transporte escolar afectadas

Extremadura recupera este lunes la normalidad en el conjunto de su sistema educativo, después de que los borrascas de los últimos días obligaran a suspender las clases en varios centros, principalmente en la provincia de Cáceres. Tal y como ya se ha avanzado, el la Junta tomó la decisión este domingo por la mañana, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) y, posteriormente, se le ha notificado a los equipos directivos de los centros educativas y a las familias, a través de la plataforma Rayuela.

Según ha informado esta tarde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, también han sido notifcadas las empresas de transporte escolar, sindicatos, así como las asociaciones de madres y padres de alumnos. Asimismo, se ha dado a conocer que todavía existen dos carreteras afectadas y que forman parte de otras tantas rutas escolares: la CC-425 (Navezuelas) y la CC-223 (Hervás).

Actualización de incidencias

Por su parte, en la provincia de Badajoz no hay rutas que se vayan a ver afectadas. En este sentido, el departamento educativo ha anunciado que este lunes, a partir de las 06.00 horas, informará y actualizará sobre estas incidencias a las familias, así como al resto de la comunidad educativa.