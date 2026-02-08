El rastro del lavado doméstico: microplásticos en todas las muestras analizadas en ríos extremeños

Los ríos extremeños tampoco escapan a la huella del plástico. Desde 2021, la asociación ecologista Adenex pone el foco en cinco cauces (Aljucén, Gévora, Tiétar, Alagón y Jerte) con una campaña de muestreos que confirma una doble realidad: la basura se acumula en las orillas y, al mismo tiempo, el plástico se fragmenta y circula en forma de micro partículas dentro de la propia columna de agua. Los trabajos se desarrollan en enclaves incluidos en la Red Natura 2000 y en Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBAs), dentro del proyecto ‘Alíate con los Ríos’.

Los datos del proyecto. / Adenex

El balance de los muestreos de macroresiduos deja un dato contundente: se han caracterizado mediante la metodología eLitter cerca de 12.000 ítems en las riberas, con el plástico como material predominante. En cuanto a los objetos más frecuentes, la lista la encabezan las colillas, seguidas de envoltorios de plástico, pañuelos y servilletas, piezas medianas de plástico y latas de metal.

Según la entidad conservacionista, buena parte de los residuos abandonados en estos entornos procede del uso recreativo y de la actividad pesquera. Pero no son las únicas fuentes: a las orillas también llegan envases ligados a la actividad agrícola, como semilleros y recipientes de productos fitosanitarios, además de desperdicios asociados a una depuración deficiente de las aguas residuales en núcleos de población cercanos.

Microplásticos en las muestras

La contaminación no termina en lo que queda a la vista. Adenex también detecta y analiza microplásticos en la columna de agua siguiendo el 'Protocolo para la planificación, muestreo, análisis e identificación de microplásticos en ríos', elaborado por la asociación HyT en el marco de LIBERA. Los microplásticos son partículas de plástico de menos de 5 milímetros, a veces invisibles a simple vista, que llegan a los ríos por la degradación de residuos mayores y también por fuentes cotidianas como el lavado de ropa sintética o las aguas residuales mal depuradas.

En el agua aparecen sobre todo en forma de fibras, fragmentos y pequeñas láminas, se dispersan con facilidad y pueden ser ingeridos por la fauna, entrando en la cadena trófica y contribuyendo a la contaminación de ecosistemas fluviales incluso dentro de espacios protegidos. Pues bien, los análisis que se han realizado revelan la presencia de partículas plásticas de menos de 5 milímetros en el 100% de las muestras estudiadas.

En total, desde el inicio del proyecto se han detectado 1.925 microplásticos. Las fibras son, con diferencia, la tipología más abundante, al suponer el 76% del total. Les siguen los fragmentos (18%) y, ya a mucha distancia, los films (4%) y las esponjas (2%). Adenex insiste en la necesidad de reforzar la prevención y la gestión de residuos para frenar una contaminación que amenaza a ecosistemas de alto valor ambiental y que, como muestran los datos, se extiende desde la orilla hasta el interior del río.