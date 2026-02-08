Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

La Junta de Extremadura, tras reunirse este domingo el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), ha acordado mantener las evacuaciones vigentes en Burguillos del Cerro; viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria; casas aisladas de Mengabril y Medellín. Si bien, se irán tomando medidas de retorno en base a la evolución de la situación, teniendo como prioridad la vuelta a las casas de los vecinos evacuados, pero "anteponiendo siempre la seguridad de los mismos".

Además, decae el desalojo voluntario de Gévora, Sagrajas y Novelda, establecidos ante la posibilidad de que algunas viviendas hubieran podido quedar aisladas por el aumento del nivel de los ríos Gévora, Zapaton y Guadiana. En esta línea, se permite ya el retorno de los vulnerables que están en la residencia Hernando de Soto, de Jerez de los Caballeros, donde se desmonta el dispositivo de Cruz Roja. También se disuelve la Comisión Técnica de Valoración constituida con respecto a Burguillos del Cerro.

Clases en toda la región

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ha informado de que mañana lunes habrá clases en toda Extremadura, aunque se informará de las rutas afectadas a través de la plataforma educativa Rayuela, tanto a las 19 horas de este domingo como a las 7.00 horas del lunes con la información actualizada.

Asimismo, la Junta ha decidido desactivar el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) y mantener vigente la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) por los desembalses y los niveles hidrológicos.

El Centro 112 Extremadura ha gestionado desde la llegada de la borrasca de gran impacto Marta a su paso por Extremadura un total de 2.974 llamadas, 612 incidentes, de los cuales 177 relacionados directamente con el temporal. Extremadura no tiene este domingo previsión de alertas meteorológicas a lo largo de este domingo, pues los chubascos irán perdiendo intensidad durante la mañana y las nevadas, por encima de 1.000-1.200 metros, en el norte de la provincia de Cáceres, irán remitiendo.