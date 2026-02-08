En vilo por más de un centenar de ovejas rodeadas por el Guadiana

Las borrascas que atraviesan Extremadura están dejando daños evidentes de norte a sur de la comunidad, y también situaciones de angustia. Así lo está viviendo el ganadero Juan Eduardo González, de Mérida, que tiene más de cien ovejas cercadas por el agua en el cauce del Guadiana y ya no hay modo de entrar a por ellas, al menos hasta el momento.

Juan Eduardo, titular de esta explotación de unos 600 animales junto a la antigua Nacional V, ha explicado en declaraciones a Canal Extremadura que el cauce en esa zona normalmente está muy bajo, y que las ovejas pasan prácticamente sin mojarse. Pero a raíz de la borrasca Leonardo, y luego Marta, el nivel ha subido tan rápido que cuando se ha percatado no ha tenido tiempo de sacarlas. “He ido a recogerlas y me he tenido que pasar para acá porque me ahogaba yo”, comenta muy afectado.

Los animales se mantenían ayer en un pequeño espacio sin cubrir y vagaban por zonas en las que el agua tenía pocos centímetros, pero el ganadero temía la crecida. Por las previsiones, anoche no era posible ayudarle.

Preñadas

Además, este centenar de ovejas se encuentran preñadas, una circunstancia que disgusta profundamente a Juan, que pide, en declaraciones a la cadena autonómica, que le ayuden. “Lo pido por favor, que no puedo ya”, dice entre lágrimas.

Durante el CECOP presidido en la noche del sábado por la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, se abordó también este asunto: “En relación con las ovejas que se han quedado aislado perimetralmente por el agua, se ha informado que se ha realizado una valoración y no ha podido ser posible la evacuación de los animales, según los bomberos”, recoge el informe.

Guardiola entre Manzano y Bautista en la reunión del CECOP / Juntaex

“Se ha solicitado a los grupos intervinientes que mañana a primera hora del día se vuelva a realizar una valoración para encontrar una solución entre todos, ante la angustia que está viviendo la familia propietaria, al ser su medio de vida”, destaca.