700 agricultores extremeños acudirán a Madrid contra Mercosur y la reforma de la PAC

Plataforma Extremeña del Arroz, Aseprex, Asociación de agricultores y ganaderos de Don Benito y Comarca, Asociación en Defensa del campo Extremeño (Aspcex) y La Unión han confirmado este lunes su asistencia a la manifestación convocada en Madrid para el próximo miercoles para protestar por la firma del acuerdo con Mercosur, la propuesta de Reforma de la PAC presentada por la Comisión Europea y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Todas estas asociaciones han comunicado su compromiso con los agricultores y ganaderos extremeños y han denunciado el abandono de los políticos al sector agrario y el utilizar constantemente a este sector como moneda de cambio en los acuerdos comerciales que se están firmando.

"Todos entendemos que si en este año que se tiene que ratificar el acuerdo con Mercosur y aprobar el Reglamento de reforma de la PAC, los agricultores no somos capaces de cambiar el rumbo de los mismos, hay muchos cultivos que van a tener que ser abandonados por falta de rentabilidad, el arroz, los cereales, el tabaco, las producciones ganaderas", se esgrime en una nota de prensa remitida por La Unión. Por este motivo. se añade, "ahora más que nunca agricultores y ganaderos tenemos que unir nuestras fuerzas con independencia de las siglas de las distintas asociaciones".

Más de 10.000 agricultores, 700 de los mismos de Extremadura y más de 500 tractores, 6 de los cuales de nuestra Región van a recorrer las calles de Madrid el próximo miércoles para exigir un cambio de las políticas agrarias de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Gobierno de España.

Apicultores en Cáceres

Por otro lado, UPA-UCE Extremadura ha anunciado que se sumará a la protesta de Asaja Extremadura de este miércoles "debido a la complicada situación del campo, apostando así por mantener la unidad de acción en la región", ha aseverado en una nota de prensa. La movilización, que se desarrollará entre las diez de la mañana y las dos de la tarde por toda la capital cacereña, contará con la participación de unos 200 apicultores extremeños que cortarán los accesos a Cáceres con tractores y camiones.

Ambas organizaciones agrarias convocan esta protesta para mostrar el rechazo a los recortes planteados en la nueva PAC, así como también para poner de manifiesto los problemas por los que atraviesan los agricultores y ganaderos en sus explotaciones. “Los apicultores saldrán a la calle porque la firma de acuerdos comerciales con terceros países dejará al sector apícola en una situación mucho más grave. Además, siguen produciéndose entradas masivas de mieles sin un etiquetado claro que indique cuál es su procedencia”, ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

Los agricultores y ganaderos llevarán tractores y camiones y circularán a marcha lenta por las calles del centro de la ciudad cacereña hasta la Subdelegación del Gobierno, provocando cortes de tráfico en Cáceres. Además, muchos de los tractores que participarán en dicha protesta irán cargados de colmenas para denunciar la crítica situación que atraviesa la apicultura en la región por el bajo precio de la miel, los altos costes de producción y la proliferación de enfermedades.

Asaja y UPA-UCE Extremadura hacen un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos de la zona para que se sumen a la protesta para denunciar la difícil situación del sector agrario.