Sanidad
Los celadores extremeños dan "un paso al frente": protestan este jueves para visibilizar su malestar
G. M.
La recién creada Plataforma de Celadoras y Celadores de Extremadura convocan este jueves, 12 de febrero, varias concentraciones en la región para "visibilizar el malestar existente en el colectivo". Aseguran que dan un "paso al frente" con una concentración que será "pacífica y respetuosa" y con la que quieren abrir una nueva etapa de diálogo.
Las protestas "por la unidad y la dignidad del colectivo" tendrán lugar a las 10 horas en los exteriores del Hospital de Mérida, el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, el Hospital Universitario de Cáceres y la Gerencia del Área de Salud de Badajoz (en la avenida de Huelva). No obstante, la plataforma señala que si alguna persona no puede acudir a estos puntos fijados, "podrá concentrarse en la puerta del hospital más cercano".
Durante la movilización, anuncian, además, que presentarán una iniciativa profesional para mejorar su situación laboral.
Las oposiciones del SES, el germen
Las protestas surgen tras el malestar generado entre los aspirantes (muchos de ellos celadores interinos) que acudieron el pasado 25 de enero al examen de oposición de celador del Servicio Extremeño de Salud ante una posible filtración de la prueba.
Pero más allá de este hecho puntual, los trabajadores llevan desde hace años demandando en toda España una formación que capacite para la incorporación al sector y también reconocimiento como personal sanitario acorde a sus funciones reales, entre otras demandas.
