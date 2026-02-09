Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilización

Los centros educativos de Cáceres avisan a las familias de problemas de circulación el miércoles por la tractorada

Tras las previsiones de la Subdelegación del Gobierno, avisan de demoras en las rutas escolares y en los accesos a los colegios e institutos, especialmente a la salida, y piden planificar los desplazamientos con antelación

Imagen de archivo de una tractorada

Imagen de archivo de una tractorada / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La tractorada organizada por Asaja Extremadura que prevé reunir a decenas de agricultores Cáceres este miércoles, 11 de febrero, podría causar dificultades en la circulación durante toda la mañana. Ante esta situación y según las previsiones comunicadas por la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, los equipos directivos de los centros educativos de la ciudad están informando a las familias de los problemas que pueden surgir en la movilidad, con accesos cortados y marcha lenta por el centro urbano.

Para ello, algunos centros están pidiendo a las familias que planifiquen sus desplazamientos con antelación, ya que es muy probable que se produzcan demoras tanto en las rutas escolares como en los accesos particulares a colegios e institutos.

En algunos casos, también están organizado a su profesorado para que el alumnado esté atendido tras la jornada lectiva en caso de retrasos de sus familiares y no sean usuarios de los servicios de conciliación.

Según se ha informado por parte de los convocantes, las movilizaciones se desarrollarán entre las 10.00 y las 14.00 horas y contarán con la presencia de tractores y camiones, algunos de ellos con colmenas, ya que se contará con la presencia de apicultores.

Los puntos calientes

Los puntos en los que se prevé la realización de estas concentraciones son la rotonda de los Cuatro Lugares (N-521 cruce EX-390); la rotonda de la carretera antigua del Casar de Cáceres (N-521 cruce CC-38), y la rotonda del club de tenis Cabezarrubia (N-521 cruce N-630). También habrá concentraciones de tractores y vehículos agrícolas en la rotonda de acceso a Macondo, Castellanos y Junquillo (N-521 cruce N-521), y en la rotonda de acceso a Charca Musia y ronda sureste, carretera de las Torres (EX-206 cruce EX-C2).

