Solo un embalse y un tramo de río de la cuenca del Tajo siguen en nivel rojo en Extremadura

Tras el paso de varias borrascas consecutivas, las reservas hídricas de Extremadura están en niveles máximos, pero este lunes la situación parece más tranquila sin alertas meteorológicas a la vista, aunque se prevén más lluvias esta semana.

De momento, en la cuenca del Tajo que afecta a Extremadura solo hay un embalse en su máximo nivel (tres en toda la cuenca completa), el embalse de Valdeobispo, y un tramo de río (el Alagón en Coria) también siguen en nivel rojo, que supone una situación "peligrosa" por posibles inundaciones de las zonas limítrofes con el cauce. Aun así, hay 17 presas del Tajo a su paso por Extremadura que siguen liberando agua en la mañana de este lunes, aunque a un ritmo mucho menor que los últimos días.

Cedido

Así lo indica en tiempo real el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que recoge los siguientes embalses con alguna compuerta o aliviadero abierto:

-Valdeobispo (396.58 m3/s)

-Gabriel y Galán (267,78 m3/s)

-Guijo de Granadilla (270,62 m3/s)

-Borbollón (54,36 m3/s)

-Árrago (50,95 m3/s)

-Rivera de Gata (35,29 m3/s)

-Alcántara (1.568,66 m3/s)

-Cedillo (2.091,77 m3/s)

-Villar de Plasencia (1,21 m3/s)

-Valdecañas (249,42 m3/s)

-Baños (0,56 m3/s)

-Jerte-Plasencia (58,44 m3/s)

-Guadiloba (4,89 m3/s)

-Salor (15,05 m3/s)

-Navalmoral de la Mata (3,46 m3/s)

-Casar de Cáceres (0,76 m3/s)

-Azud de Hervás (5,17 m3/s)

La situación en los ríos del Tajo

En cuanto a los ríos, solo hay en estos momentos una estación de aforo que supera el máximo nivel y corre riesgo de desbordamiento. Se trata del Alagón en Coria, mientras hay otros tres tramos en nivel naranja (una situación "potencialmente peligrosa") y otros seis en amarillo (que supone que tienen un caudal superior al habitual).

Nivel naranja:

-Jerte en Galisteo

-Tiétar en Valverde de la Vera

-Tiétar en Casatejada Jaraíz-Bazagona

Nivel amarillo:

-Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera

-Los Ángeles en Casar de Palomero

-Árrago en Huélaga

-Bronco en Montehermoso

-Piedras Albas

-Pozo del Rey