El PSOE urge a Guardiola a pactar con Vox para acabar con el "limbo político" en Extremadura

"Hemos mantenido un encuentro muy cordial, pero sin ningún avance para Extremadura". Así se ha pronunciado este lunes la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, tras la reunión mantenida con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en el marco de la ronda de consultas con los grupos para testar las posturas de estos de cara a la formación del nuevo Gobierno. Mañana martes cerrará las reuniones con el PP y ha reiterado que propondrá a María Guardiola como candidata a presidir la Junta, pese a que sigue sin contar con ningún apoyo.

El PSOE extremeño, que ha traslado que no presentará ningún candidato a la Presidencia, ha reclamado a Guardiola que “se siente a pactar y a dialogar” con Vox, a quien ha señalado como el socio “elegido desde el minuto cero” por el PP. "Queremos que de una vez por todas terminemos con este tacticismo, con este limbo político y esta parálisis en la que lleva viviendo Extremadura desde el pasado mes de octubre", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que votarán en contra de la investidura de la presidenta de la Junta en funciones. "Queremos que esta situación termine, que se siente, que acuerde", ha resaltado.

Estrategia del PP

En este sentido, Álvarez ha cargado contra la estrategia del PP, al sostener que se está “extendiendo” deliberadamente el calendario político a la espera de citas electorales fuera de Extremadura, ya que los reglamentos "permiten estirar los tiempos". "Vemos que la primera meta volante ya se ha pasado, que fueron las elecciones de ayer en Aragón, nos tememos que vamos a pasar la segunda meta volante, que son las elecciones de Castilla y León", ha vaticinado. "Hay un pacto oculto (PP-Vox) y estamos esperando porque nos da la gana ver qué pasaba en Aragón y ahora nos va a dar la gana ver lo de Castilla y León", ha enfatizado.

“Desde el 21 de diciembre (elecciones) ha pasado ya un tiempo prudente, suficiente para haber llegado a un acuerdo”, ha remarcado mostrando su temor a que el bloqueo se prolongue: “Nos podemos encontrar perfectamente en el verano sin tener gobierno, y eso es un drama para Extremadura”. Ha vinculado la falta de avances a una “parálisis” que se nota en los problemas estructurales de la región como el desempleo o la tasa de abandono escolar. "No hay noticias de ningún proyecto, ni de nuevas empresas”, ha criticado.

La socialista ha pedido que la negociación entre PP y Vox se desarrolle “en privado” para evitar un “espectáculo” que genera "lache, como dicen los adolescentes”, en alusión a que el pasado viernes los populares calificaron a los de Santiago Abascal de matones y adolescentes a nivel político. "Da mucha vergüenza ajena que estos estas personas sean las que vayan a gobernar Extremadura los próximos año y medio o cuatro años", ha subrayado.

Sobre la hipótesis de un eventual giro del PP para buscar un acuerdo con los socialistas si fracasa el pacto con Vox, el portavoz ha respondido que esa opción “no existe ahora mismo” y que, en cualquier caso, “nosotros no hemos provocado esta situación”. De esta forma, ni se plantean una posible abstención en la investidura. Los socialistas, una vez más, han responsabilizado directamente a Guardiola del escenario actual y han recordado el adelanto electoral: “Si no es capaz de acordar, ha fracasado y está colapsando a Extremadura. Los extremeños no nos merecemos esta situación”.

Los plazos

El pleno de investidura tiene que convocarse como máximo el 3 de febrero. En esa sesión, el candidato necesitará mayoría absoluta para salir elegido en primera votación. Si no la logra, el reglamento prevé una segunda votación 48 horas después, en la que bastaría con la mayoría simple. Es en ese escenario donde Guardiola dependería, al menos, de la abstención de Vox, un entendimiento que, por ahora, no parece encarrilado.

Si tampoco se alcanza una proclamación, la Presidencia de la Asamblea podrá repetir el procedimiento tantas veces como considere, con los mismos o con distintos candidatos. Pero el reloj corre: dos meses después de la primera votación, si no hay acuerdo, el Parlamento extremeño se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones.

Resultados en Aragón

Por otra parte, Álvarez ha reconocido que los resultados electorales cosechados ayer en Aragón no han sido positivos para el partido, en una línea similar a lo ocurrido en Extremadura, y ha subrayado la necesidad de una "reflexión" interna. A su juicio, el escenario político que se repite en distintas comunidades responde a una estrategia del PP que busca “salvar al soldado Feijóo” a cualquier precio y desde todos los territorios. "Lo que esperamos es que no lleguen a un acuerdo en Aragón antes que en Extremadura, porque entonces esto sería una burla para los extremeños y para las extremeñas", ha indicado.