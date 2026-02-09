Guardiola sobre el pacto con Vox: "Existe un acuerdo superior al 90% a falta de concretar puestos"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reclamado este lunes a Vox que aclare su posición en las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno autonómico y determine si está dispuesto a facilitar un Ejecutivo “fuerte, estable y serio” tras las elecciones autonómicas. En declaraciones a los medios antes de asistir a la Junta Nacional del Partido Popular, ha reconocido que el actual escenario político está marcado por la "polarización", pero ha insistido en la necesidad de actuar con responsabilidad para evitar un nuevo bloqueo institucional en Extremadura.

La líder del PP extremeño ha subrayado que su partido trabaja desde el día siguiente a los comicios para conformar un nuevo Ejecutivo y ha asegurado que existe un amplio consenso en las políticas que se están negociando con Vox. Según ha precisado, el grado de acuerdo supera el 90%, quedando pendiente únicamente la concreción del “catálogo de puestos” que deberá concretar la formación liderada por Santiago Abascal.

Espera respuesta de Vox

Guardiola ha señalado que el PP ha puesto su agenda a disposición de Vox y ha lamentado llevar “una semana esperando” respuesta a los correos y documentos de trabajo remitidos para avanzar en un acuerdo. “Ahora Vox tiene que decidir si se remanga y se pone a trabajar, que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos”, ha afirmado. Ha advertido de que la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad no puede recaer únicamente en el PP y ha apelado a una lectura “responsable y sensata” de los resultados electorales, que dieron al PP el 43,2% de los votos en Extremadura.

Preguntada por la posibilidad de una repetición electoral, la presidenta en funciones ha mostrado su confianza en que no sea necesaria y ha reiterado que el acuerdo podría cerrarse “mañana mismo” si hay voluntad política. “Extremadura necesita estabilidad y un gobierno que se ponga a trabajar cuanto antes en los problemas reales de los ciudadanos”, ha resaltado.