Estado del tráfico
Nueve carreteras afectadas en Extremadura por el temporal, con incidencias por obstáculos y niebla a primera hora del lunes
La DGT alerta de obstáculos fijos en vías de Badajoz y Cáceres y de visibilidad reducida por niebla en la EX-A1
La Dirección General de Tráfico informa de varias incidencias activas a primera hora de este lunes, 9 de febrero, en la red viaria de Extremadura, principalmente por la presencia de obstáculos fijos en la calzada y niebla con visibilidad reducida en algunos puntos de la región.
En la provincia de Badajoz, se registran obstáculos fijos en:
- La A-5, en el kilómetro 343,7, a la altura de El Prado, en sentido decreciente.
- La EX-105, en el kilómetro 139,4, en el término municipal de Olivenza, en sentido creciente.
- La BA-026, en el kilómetro 12,2, en Los Fresnos, en sentido decreciente.
- La EX-112, en el kilómetro 2,7, en Burguillos del Cerro, también en sentido decreciente.
En la provincia de Cáceres, la DGT señala incidencias similares por obstáculos fijos en:
- La N-110, en el kilómetro 365,8, en Jerte, en sentido creciente.
- La A-66, en el kilómetro 460,2, a la altura de Almendral, en sentido creciente.
- La A-5, en el kilómetro 216,4, en el término municipal de Casas de Miravete, en sentido creciente.
Además, persiste una incidencia meteorológica por niebla en la EX-A1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 46 y 48, a la altura de Palazuelo-Empalme (Cáceres), afectando a ambos sentidos de la circulación y provocando visibilidad reducida.
Esta situación puede ir cambiando a lo largo de la jornada.
La DGT recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y mantenerse informados del estado del tráfico antes de iniciar los desplazamientos.
Nueve vías afectadas por el temporal:
Debido al temporal, se mantienen varios cortes de tráfico en la red viaria de Extremadura, afectando a la BA-142 (de Valdetorres a EX-105), la BA-162 (de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia), la BA-074 (de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca), la CC-146 entre los puntos kilométricos 3,400 y 3,900 (de la EX-117 al límite con Portugal por Zarza la Mayor), la CC-157 del pk 0 al 0,300, la CC-437 del pk 0 al 10,800 (de la EX-118 a Pico Villuercas), la CC-223 en Hervás y la CC-425 en Navezuela, ambas por desprendimientos, así como la EX-106 entre los puntos kilométricos 17,800 y 19,700 en el término municipal de Ruecas.
