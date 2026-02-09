Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueve carreteras afectadas en Extremadura por el temporal, con incidencias por obstáculos y niebla a primera hora del lunes

La DGT alerta de obstáculos fijos en vías de Badajoz y Cáceres y de visibilidad reducida por niebla en la EX-A1

Imagen captada por cámaras de la DGT en el Km 400 de la A-5

Imagen captada por cámaras de la DGT en el Km 400 de la A-5 / DGT

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Dirección General de Tráfico informa de varias incidencias activas a primera hora de este lunes, 9 de febrero, en la red viaria de Extremadura, principalmente por la presencia de obstáculos fijos en la calzada y niebla con visibilidad reducida en algunos puntos de la región.

En la provincia de Badajoz, se registran obstáculos fijos en:

  • La A-5, en el kilómetro 343,7, a la altura de El Prado, en sentido decreciente.
  • La EX-105, en el kilómetro 139,4, en el término municipal de Olivenza, en sentido creciente.
  • La BA-026, en el kilómetro 12,2, en Los Fresnos, en sentido decreciente.
  • La EX-112, en el kilómetro 2,7, en Burguillos del Cerro, también en sentido decreciente.

En la provincia de Cáceres, la DGT señala incidencias similares por obstáculos fijos en:

  • La N-110, en el kilómetro 365,8, en Jerte, en sentido creciente.
  • La A-66, en el kilómetro 460,2, a la altura de Almendral, en sentido creciente.
  • La A-5, en el kilómetro 216,4, en el término municipal de Casas de Miravete, en sentido creciente.

Además, persiste una incidencia meteorológica por niebla en la EX-A1, en el tramo comprendido entre los kilómetros 46 y 48, a la altura de Palazuelo-Empalme (Cáceres), afectando a ambos sentidos de la circulación y provocando visibilidad reducida.

Esta situación puede ir cambiando a lo largo de la jornada.

La DGT recomienda extremar la precaución, reducir la velocidad y mantenerse informados del estado del tráfico antes de iniciar los desplazamientos.

Nueve vías afectadas por el temporal:

Debido al temporal, se mantienen varios cortes de tráfico en la red viaria de Extremadura, afectando a la BA-142 (de Valdetorres a EX-105), la BA-162 (de Zurbarán a Entrerríos por Valdivia), la BA-074 (de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca), la CC-146 entre los puntos kilométricos 3,400 y 3,900 (de la EX-117 al límite con Portugal por Zarza la Mayor), la CC-157 del pk 0 al 0,300, la CC-437 del pk 0 al 10,800 (de la EX-118 a Pico Villuercas), la CC-223 en Hervás y la CC-425 en Navezuela, ambas por desprendimientos, así como la EX-106 entre los puntos kilométricos 17,800 y 19,700 en el término municipal de Ruecas.

