La Serena, el mayor pantano de España, comienza a desembalsar en Badajoz por tercera vez en su historia

El mayor pantano de España y tercero de Europa, La Serena, situado en la comarca de La Siberia (Badajoz), ha comenzado a aliviar agua este lunes tras el paso de cuatro borrascas (Joseph, Kristin, Leonardo y Marta) que han dejado una situación hidrológica extraordinaria en Extremadura.

Se trata de un desembalse excepcional porque es la tercera vez en su historia que abre compuertas. Este gigante solo ha abierto compuertas dos veces en su historia. La última de manera significativa en marzo de 2013. La primera fue en 1997, tras unas intensas lluvias que llenaron el pantano casi al máximo de su capacidad.

CHG

Con una capacidad de 3.219 hm3 (más que todos los pantanos de la provincia de Valencia juntos), La Serena ha llegado al 92,6% a medio día de este lunes, con una acumulación de 2.981 hm3, momento en que empezaba a desembalsar. Su evolución ha sido espectacular en los últimos días, basta decir que entre las 7.00 de la mañana del domingo y las 14.00 del lunes ha almacenado 52 hm3, es decir, más del dobleo del pantano que abastece a los cacereños, El Guadiloba, o incluso más de lo que consumen todos los extremeños en un año (48 hm3).

La Serena, este lunes. / Confederación Hidrográfica del Guadiana

El desembalse, con un caudal de unos de 180 m3/segundo, según detalla la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se ha iniciado a las 12.00 tras abrir cuatro compuertas de la presa, con el objetivo de laminar las aportaciones que se vienen recibiendo como consecuencia de las persistentes lluvias y el agua acumulada en La Serena.

La Serena, este lunes. / Confederación Hidrográfica del Guadiana

Se trata de un desembalse interno, es decir, desde el embalse de La Serena a otro embalse de la cuenca del Guadiana, el del Zújar, aprovechando el hueco creado previamente en este mediante los turbinados que se vienen realizando desde hace días.

Al ser un desembalse interno no supondrá, de momento, ninguna incidencia ni llevará consigo un aumento del caudal de los ríos agua abajo del embalse del Zújar.

18 presas abiertas en el Guadiana

En estos momentos se encuentran desembalsando otras 18 presas en la cuenca del Guadiana, provincia de Badajoz:

Cijara (Guadiana): apertura parcial de compuertas de aliviadero

(Guadiana): apertura parcial de compuertas de aliviadero García de Sola (Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas

(Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas Orellana (Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas

(Guadiana): turbinado y apertura parcial de compuertas La Serena (Zújar): apertura parcial de compuertas

(Zújar): apertura parcial de compuertas Zújar (Zújar): turbinado al río

(Zújar): turbinado al río Cancho del Fresno (Ruecas): apertura parcial de desagüe de fondo

(Ruecas): apertura parcial de desagüe de fondo Ruecas (Ruecas): aliviado natural y apertura de desagües de fondo

(Ruecas): aliviado natural y apertura de desagües de fondo Azud de Lavadero (Ruecas): envío de agua a Sierra Brava por el canal de las Dehesas, apertura de desagües de fondo y aliviado natural

(Ruecas): envío de agua a Sierra Brava por el canal de las Dehesas, apertura de desagües de fondo y aliviado natural Gargáligas (Gargáligas): envío de agua a Orellana y aliviado natural

(Gargáligas): envío de agua a Orellana y aliviado natural Cubilar (Cubilar): envío de agua a Sierra Brava y apertura parcial de desagües de fondo

(Cubilar): envío de agua a Sierra Brava y apertura parcial de desagües de fondo Los Molinos (Matachel): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Matachel): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Villalba de los Barros (Guadajira): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

(Guadajira): aliviado natural por aliviadero sin compuertas Tentudía (Bodión): aliviado natural

(Bodión): aliviado natural Proserpina (Arroyo de las Pardillas): apertura parcial de desagüe de fondo

(Arroyo de las Pardillas): apertura parcial de desagüe de fondo Villar del Rey (Zapatón): aliviado natural y turbinado a río

(Zapatón): aliviado natural y turbinado a río Los Canchales (Rivera de Lácara): aliviado natural y apertura de desagües de fondo

(Rivera de Lácara): aliviado natural y apertura de desagües de fondo Horno Tejero (Rivera de Lácara): apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural

(Rivera de Lácara): apertura parcial de desagüe de fondo y aliviado natural El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal): aliviado natural por aliviadero sin compuertas

Ríos en umbral rojo

Además hay varios tramos de río en Badajoz por encima del umbral rojo, lo que indica una situación hidrológica "muy peligrosa", con probable inundación de zonas habitadas y cortes importantes de vías de comunicación, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuesto. Son los siguientes:

Guadiana : Orellana la Vieja

: Orellana la Vieja Guadiana : Don Benito

: Don Benito Ruecas : Don Benito

: Don Benito Guadiana : Villagonzalo

: Villagonzalo Guadiana : Mérida

: Mérida Rivera de Lácara : La Garrovilla

: La Garrovilla Guadajira : Talavera la Real

: Talavera la Real Guadiana: Badajoz

Vigilancia

La CHG mantendrá una vigilancia constante de la evolución de los niveles de embalse y de los efectos que puedan derivarse de los mismos, tal y como viene haciendo en todo este periodo.

Se mantiene el máximo nivel de coordinación con otras administraciones y comunidades de regantes, especialmente con los responsables del Plan INUNCAEX, para facilitar la información que se precise de cara a la toma de decisiones.