Tiempo inestable este lunes en Extremadura, que mantiene activado el Inuncaex

Extremadura afronta este lunes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con cielos nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles y generalizadas -localmente moderadas y con posibilidad de tormentas- y un ascenso de las temperaturas, más acusado en las máximas. El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Junta desactivó ayer el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX), pero mantiene activo el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX). No obstante, la situación comienza a normalizarse progresivamente tras varios días de temporal.

En este sentido, las clases se desarrollan hoy con normalidad en toda la región, si bien persisten algunas afecciones en la red viaria.

C. R.

En la provincia de Cáceres, continúan cortadas dos carreteras que forman parte de rutas escolares: la CC-425, en el término de Navezuelas, y la CC-223, a la altura de Hervás, por lo que se mantiene la vigilancia en estas zonas ante posibles complicaciones derivadas de las lluvias.

Por su parte, en Badajoz, durante el fin de semana ha quedado reabierto el puente de la Autonomía y se ha autorizado el regreso de los vecinos evacuados de las pedanías de Casas Aisladas de Gévora y Valdebótoa. No obstante, por precaución, algunos parques de la capital pacense permanecen cerrados, mientras los servicios municipales continúan evaluando el estado de las zonas verdes y las infraestructuras afectadas por el episodio de lluvias.

Las autoridades insisten en mantener la prudencia mientras se sigue de cerca la evolución del tiempo durante las próximas horas.

Puerto de Honduras abierto

Durante el fin de semana, con alerta amarilla por nevadas en el norte de la provincia, la nieve ha dejado un manto blanco en las sierras, como la de Hervás, que ha amanecido cargada.

Este domingo, el equipo de vialidad invernal del servicio de conservación de carreteras de la Diputación de Cáceres rescataba el vehículo que permanecía atrapado en la nieve desde la tarde del sábado en el Puerto de Honduras, en la carretera CC-224.

G. C.

La familia que viajaba en el turismo fue auxiliada el sábado por la Guardia Civil, aunque el vehículo, que circulaba sin cadenas, quedó atravesado en la calzada.

A primera hora de este domingo, el equipo quitanieves se desplazó hasta la zona para retirar el turismo y limpiar la vía. La carretera CC-224 quedó reabierta al tráfico, aunque con señalización de precaución.