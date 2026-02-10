Programas de impulso al mundo rural
Jornadas en cinco municipios extremeños para facilitar el relevo generacional en los negocios
El programa Releva ofrece asesoramiento y encuentros durante febrero para evitar el cierre de empresas viables, especialmente en el medio rural
Extremadura acogerá durante el mes de febrero varias jornadas informativas centradas en el relevo generacional empresarial, dirigidas a facilitar la continuidad de negocios viables, evitar cierres por jubilación y reforzar el tejido productivo, especialmente en las zonas rurales.
Las sesiones se desarrollan dentro del programa Releva, impulsado desde la Dirección General de Empresa y enmarcado en el plan estratégico Extremadura Sigue, que persigue mantener la actividad económica, el empleo y los servicios de proximidad en un contexto marcado por el envejecimiento del empresariado.
El relevo empresarial se considera un elemento fundamental para garantizar la continuidad de la actividad económica y el mantenimiento del empleo, ya que el cierre de un negocio tiene un impacto directo en la cohesión social y el equilibrio territorial de muchos municipios.
Con este enfoque, las jornadas tienen como finalidad facilitar los procesos de transmisión empresarial y contribuir al fortalecimiento del tejido productivo extremeño mediante información práctica, asesoramiento especializado y espacios de encuentro.
Programa Releva Autónomos
El programa Releva Autónomos se dirige a autónomos, micropymes y personas emprendedoras interesadas tanto en ceder como en asumir actividades económicas ya consolidadas. Las jornadas combinan presentaciones técnicas, orientación individualizada y espacios de networking para favorecer el contacto entre cedentes y posibles continuadores.
La primera cita está prevista el 11 de febrero en Zafra, en el Centro Empresarial Manuel Pérez y Pérez, con sesiones centradas en la identificación de negocios próximos al cierre por jubilación. El 19 de febrero, la iniciativa llegará a Almendralejo, en la Cámara de Comercio, con un enfoque práctico sobre los procesos de traspaso y el análisis de casos de éxito. El calendario se completará el 25 de febrero en Navalmoral de la Mata, en la sede de la Cámara de Comercio.
Empresa familiar y sucesión
El programa Releva Empresa Familiar, desarrollado en colaboración con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, se centra en asegurar la sucesión de empresas y comercios para evitar su cierre por falta de relevo generacional.
Las empresas familiares representan más del 90 % del tejido empresarial extremeño y concentran la mayor parte del empleo y del valor añadido regional, lo que convierte su continuidad en un factor determinante para la estabilidad económica y la lucha contra la despoblación. Las próximas jornadas de este programa se celebrarán el 12 de febrero en Don Benito y el 27 de febrero en Los Santos de Maimona.
Con estas jornadas se refuerzan los objetivos del plan Extremadura Sigue, que contempla medidas de apoyo al emprendimiento, la transmisión empresarial y la consolidación de negocios como herramientas clave para fijar población, mantener el empleo y dinamizar la economía regional.
- El joven hallado muerto en Badajoz se habría escondido bajo el puente de Palmas tras huir de la policía local
- Encuentran sin vida al joven desaparecido en Badajoz
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- El Guadiana desborda protagonismo: el buen tiempo devuelve a los pacenses al río
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Somos nativos del Guadiana, estamos acostumbrados a que el agua entre en las casas': vecinos del Camino Viejo de San Vicente
- Los vecinos desalojados de las pedanías no podrán volver a casa, al menos, hasta el lunes
- Investigado un vecino de Badajoz por circular duplicando la velocidad y la tasa de alcohol permitida