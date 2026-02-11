Extremadura fija fechas para las pruebas de acceso a la UEx para mayores de 25 y 45 años

La Universidad de Extremadura (UEx) ha publicado las fechas de las pruebas de acceso para estudiantes mayores de 25 y 45 años, así como para aquellos mayores de 40 que opten al acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional. La resolución se ha hecho pública este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Las pruebas para los mayores de 25 años se celebrarán los días 20 y 21 de abril, mientras que los aspirantes mayores de 45 años tendrán su examen solo el día 21. En el caso de los mayores de 40 que acceden por experiencia profesional, la evaluación consistirá en una entrevista personal el 8 de abril.

El nivel de conocimiento exigido equivale al que se requiere para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, y quienes se presenten no deben poseer ninguna titulación que les permita el acceso a la universidad por otras vías.

Para las personas de 40 años, deben tenerlos cumplidos o cumplirlos en el año natural de comienzo del curso académico para el que se solicita el acceso y deben acreditar experiencia laboral o profesional en relación a los estudios a los que deseen acceder.

Plazo y coste de matriculación

El plazo de matrícula, entrega de documentación y pago de tasas está fijado del 24 de febrero al 4 de marzo. La inscripción ordinaria tiene un coste de 78,26 euros, reducido a 39,13 euros para familias numerosas de categoría general, y es gratuita para familias numerosas de categoría especial.