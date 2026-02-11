Extremadura lidera España con 186 Aulas del Futuro activas en sus centros educativos

Extremadura cuenta este curso con 186 Aulas del Futuro, lo que la convierte en la comunidad autónoma que más Aulas del Futuro operativas tiene de toda España. Además, también ostenta el liderazgo nacional en calidad certificada con 59 sellos del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), el 25% de los de todo el país.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha visitado el IESO 'Matías Ramón Martínez' de Burguillos del Cerro, donde se encuentra el Aula MAGIC y donde se puso en marcha el primer Aula del Futuro de un instituto de Extremadura.

Formación en Burguillos

Esta aula, que se convirtió en referente autonómico, ha acogido este miércoles una jornada formativa con unos 60 coordinadores de Aulas del Futuro de centros educativos de la provincia de Badajoz.

La consejera ha animado a los coordinadores a seguir potenciando las aulas tecnológicas en los centros educativos y se ha comprometido a seguir manteniendo los fondos para su dotación "para que no falten tantas cosas importantes y tantos proyectos como estáis llevando a cabo".

Burguillos ha sido la sede de esta primera formación presencial que se celebra en un Aula del Futuro de un centro educativo, ya que las otras ediciones se han hecho en Centros de Profesores y Recursos y en la Facultad del Profesorado de la Universidad de Extremadura.

Igualdad en zonas rurales

La consejera ha destacado que el Aula del Futuro de Burguillos del Cerro, ubicada en una zona rural, ejemplifica el objetivo de la Junta de Extremadura para que todos los alumnos extremeños tengan las mismas condiciones y la misma educación. "Ningún alumno, ningún docente se puede quedar atrás por estar en zonas rurales. Tenemos que tener todas las mismas condiciones, las mismas oportunidades y esto es un ejemplo".

Vaquera ha agradecido a los docentes su implicación en el proceso educativo, su esfuerzo diario y su interés en aplicar nuevas metodologías y la innovación educativa en las aulas. "Gracias por ir más allá, por ser inconformistas y porque no os conformáis con dar el currículo", algo que beneficia al alumnado.

El IESO de Burguillos es uno de los centros más innovadores de Extremadura, lo que les ha llevado a ganar un gran número de premios educativos, entre ellos, seis premios 'Joaquín Sama' a la innovación educativa.