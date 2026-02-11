Extremadura se suma al clamor del campo en Madrid contra los recortes de la PAC y Mercosur

Unos 8.000 agricultores y ganaderos, entre ellos participantes extremeños, han protagonizado este miércoles una gran movilización en Madrid para protestar contra los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), los manifestantes han denunciado además la pérdida de rentabilidad que, aseguran, está empujando al cierre de explotaciones y frenando el relevo generacional.

La jornada ha arrancado desde primera hora con la llegada escalonada —y con retrasos por la lluvia persistente— de los tractores a la Plaza de Colón. Finalmente han sido cerca de 500 los vehículos agrícolas que han entrado en la capital, cifra autorizada por la Delegación del Gobierno y por debajo de los 1.500 que esperaban los organizadores. Los tractores han avanzado en cinco columnas procedentes de distintos puntos: Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey (Comunidad de Madrid), además de Guadalajara y El Espinar (Segovia). El recorrido ha continuado por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado, para culminar frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde los tractores no han podido acceder.

Durante la marcha y la concentración, se han repetido lemas como “En defensa del campo que alimenta a Europa”, “Cuando el campo se levanta, Europa se detiene. No a Mercosur” o “Si el campo no produce, la ciudad no come”. Entre las pancartas se podían leer mensajes directos como “Mercosur y recortes PAC, nuestra ruina”, “El campo no se vende, se defiende” o “El campo se muere y tiene asesinos”.

Tractores en las calles de Madrid. / Carlos Lujan (Europa Press)

La protesta también ha buscado interpelar a la ciudadanía que observaba el paso de la tractorada, con proclamas que ligaban la situación del sector a los precios finales en la cesta de la compra. “A mí cada vez me cuesta más producir y a ti cada vez te van a cobrar más”, se escuchaba entre los manifestantes, en un llamamiento a “unirse” para reclamar cambios.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, han participado 367 tractores y han llegado 56 autobuses a la capital para secundar la movilización. Con datos de las 12.00 horas, el departamento que dirige Francisco Martín situaba en torno a 2.500 las personas que aguardaban en la Plaza de Colón para sumarse a la protesta.

El extremeño Luis Cortés: “Nos jugamos mucho agricultores y consumidores”

Uno de los mensajes más destacados lo ha protagonizado el coordinador estatal de Unión de Uniones, el extremeño Luis Cortés, que ha valorado la respuesta del sector y el objetivo cumplido de “meter 500 tractores en Madrid”. En declaraciones durante la movilización, Cortés ha insistido en que el propósito es trasladar a los responsables políticos que el sector no está dispuesto a asumir decisiones que considera lesivas: “El Partido Popular y el Partido Socialista tendrán que hacer lo que sus ciudadanos les pidamos”, ha señalado, antes de lamentar que “no nos defienden”.

Cortés también ha criticado la falta de unidad con otras organizaciones agrarias, aunque en la protesta se han visto banderas de Asaja y de asociaciones de autónomos. Sobre Mercosur, ha subrayado que existe un amplio consenso en el sector en que “no es un buen acuerdo comercial”. Además, ha lanzado una advertencia dirigida a los consumidores sobre los estándares de producción: “Hoy, si vamos a comprar un filete de ternera, sabemos que ese filete es sano, pero a partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado”, ha afirmado.

Unaspi: “Estas políticas nos están arruinando”

Por su parte, el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, ha defendido que la movilización pretende presionar a los representantes políticos para frenar medidas europeas que, según el sector, agravan la crisis de rentabilidad. Aguilera ha citado expresamente Mercosur y ha señalado que su impacto “incumbe directamente” a los ciudadanos, motivo por el cual han llevado la protesta al centro político del país.

Entre los motivos de la movilización, las organizaciones convocantes destacan la presión acumulada sobre el campo en los últimos años, intensificada —según denuncian— por el aumento de los costes de producción tras el estallido de la guerra en Ucrania. A ello suman un mercado en el que, sostienen, la ley de la cadena alimentaria no funciona y en el que industria y distribución mantienen márgenes que agrandan la brecha entre los precios en origen y destino.

Los manifestantes también han señalado como problemas estructurales los recortes de la PAC, los protocolos de sanidad animal “desactualizados” y la falta de agilidad administrativa. Todo ello, aseguran, contribuye a la pérdida de competitividad y al desánimo para el relevo generacional, por lo que reclaman que el campo sea “una cuestión de Estado”.

Para garantizar el desarrollo de la tractorada, se ha desplegado un dispositivo de más de 1.800 efectivos de seguridad, con más de 1.000 policías y 800 guardias civiles, además de policías locales de los municipios afectados.

En la protesta también ha participado el presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, que ha mostrado el apoyo de su formación al sector primario extremeño y ha cargado contra PP y PSOE por su posición sobre Mercosur y la reforma de la PAC, que ha calificado como “sentencia de muerte” para el campo español.