Nuevo desalojo en La Isleta por la crecida del Alagón en Coria, con los vecinos muy afectados tras la primera evacuación

El río Alagón a su paso por Coria se encuentra por encima del umbral rojo de aviso hidrológico, un nivel que implica situaciones muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes. Ante esta situación, el ayuntamiento ha vuelto a activar el Nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) y ha ordenado un nuevo desalojo preventivo de la urbanización La Isleta.

La medida llega apenas días después de que las 50 familias afectadas por la anterior crecida pudieran regresar a sus viviendas tras permanecer evacuadas durante cuatro jornadas. El retorno permitió comprobar la magnitud de los daños: casas llenas de barro, muebles inservibles y enseres acumulados en las puertas, mientras los vecinos iniciaban las labores de limpieza.

Según ha informado el consistorio, se ha solicitado a la población afectada que siga "en todo momento" las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades desplazadas al lugar. Tras la activación del nivel 2, se han movilizado Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y DYA Extremadura, bajo la dirección municipal y conforme a lo previsto en el PEMU.

Además, el paseo de La Isla permanece cerrado al tráfico rodado y peatonal, así como la carretera CC-156 en el punto kilométrico 0,1. Como vía alternativa, los camiones de hasta 3.500 kilos pueden circular por el Camino de Casas de Don Gómez.

Fotogalería | Nuevo desalojo en La Isleta por la crecida del Alagón en Coria / Nieves Agut / Diputación de Cáceres

Isabel Martín, residente en la urbanización desde hace 28 años, lamentó tras regresar el domingo a la Isleta, después de la primera evacuación, que la situación es "un desastre" porque está "todo perdido". "La lavadora, la secadora, la cocina, la nevera... todo se ha estropeado", señaló a Europa Press. También carecen de luz". "Por lo menos en un mes o dos, no podremos vivir aquí", aseguró visiblemente emocionada, antes de añadir que tendrán "que tirar para adelante como sea. No queda otra".

Otro vecino, Enrique Martín, explicó que el regreso ha supuesto "mucho trabajo" para retirar el barro y evaluar daños. "Estamos salvando todo lo posible, hay cosas que se pudieron salvar, otras que no", lamentó. Otro residente calificó la situación de "crítica" tras perder varios animales. Este miércoles, de nuevo, deben marcharse.

La mayor crecida en décadas

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha señalado que la anterior evacuación afectó a más de un centenar de personas y se realizó "en tres cuartos de hora" ante el rápido aumento del caudal. La edil ha definido el episodio como "la crecida más grande que recordamos en décadas".

Situación en la cuenca del Tajo

El nuevo episodio en Coria se enmarca en un contexto de elevada presión hidráulica en la cuenca del Tajo, con 15 presas desembalsando en distintos niveles.

En nivel rojo están Valdecañas (1.165 m³/s, bajando), Valdeobispo (397 m³/s, bajando), Jerte en Plasencia (120 m³/s, subiendo) y Villar de Plasencia (265 m³/s, subiendo).

En nivel naranja figuran Guadiloba (35,2 m³/s, estable), Alcántara (2.900 m³/s, estable) y Cedillo (3.429 m³/s, estable). Este último volumen supone un caudal capaz de llenar alrededor de 114 camiones cisterna cada segundo.

En la provincia de Cáceres hay además 19 tramos de ríos con avisos activos, entre ellos el Alagón en Coria, en nivel rojo, junto al Tiétar en Galisteo y en Valverde de la Vera, mientras otros cauces permanecen en nivel naranja o amarillo, en su mayoría con tendencia ascendente.

El Ayuntamiento ha pedido máxima prudencia y colaboración ciudadana, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y seguir las indicaciones oficiales mientras se mantiene la vigilancia constante sobre la evolución del Alagón y del resto de la cuenca.