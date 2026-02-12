Dos restaurantes de Badajoz, entre 15 restaurantes de Extremadura recomendados por la Guía Michelin 2026

Quince restaurantes de Extremadura han sido incluidos como recomendados en la Guía Michelin 2026, un sello de calidad que refuerza la proyección gastronómica de la comunidad. La selección se basa en criterios como la calidad del producto, el dominio de las técnicas culinarias, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina y la regularidad en la propuesta. Los establecimientos han recogido sus placas acreditativas en un acto celebrado en el Cigarral del Ángel Custodio de Toledo.

En la provincia de Badajoz figuran Tuétano (Mérida), La Rebotica (Zafra), Galaxia Cocina Pepehillo (Badajoz) y Drómo (Badajoz). En la provincia de Cáceres aparecen Al Norte (Jarandilla de la Vera), Borona Bistró (Cáceres), El Palancar (Pedroso de Acim), Hábitat Cigüeña Negra (Valverde del Fresno), Javier Martín (Cáceres), Madruelo (Cáceres), Miga (Cáceres), Parada de la Reina-Martina Bistró (Plasencia), Tupío (Miajadas), Torre de Sande (Cáceres) y Veratus (Jarandilla de la Vera).

En esta edición, la guía ha seleccionado a más de 700 establecimientos en toda España, una cifra que se ampliará en los próximos meses.

Entrega de placas en Toledo

La ceremonia ha reunido a más de un centenar de representantes del sector, entre restauradores y miembros de asociaciones profesionales. El acto ha estado conducido por el chef del restaurante El Bohío y presentador de Masterchef, Pepe Rodríguez.

Durante el evento, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha subrayado que "la gastronomía extremeña pone su sello de calidad" en estos premios, al tiempo que ha destacado Extremadura como una tierra "eminentemente gastronómica".

En esta línea, ha recordado el valor de los productos de la región, amparados por 18 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, con ejemplos tan reconocibles como la Torta del Casar, el pimentón de la Vera, el jamón ibérico Dehesa de Extremadura o las cerezas del Valle del Jerte, indica la Junta.

La consejera ha subrayado que los restaurantes reconocidos este año representan el "gran momento" que vive la cocina extremeña. "Estos restauradores son una muestra de lo que se está haciendo en Extremadura, que es todo un mosaico de paisajes y de productos que convierte en magia lo que se pone luego encima de nuestras mesas", ha dicho.

Asimismo, Bazaga ha defendido que la gastronomía no solo es cultura, tradición y creatividad, sino también un activo para el desarrollo económico de Extremadura. "La gastronomía es uno de los pilares fundamentales del turismo en Extremadura", ha afirmado.

Durante su intervención, la consejera ha incidido en el patrimonio gastronómico que atesora Extremadura y cómo los viajes de ida y vuelta hacia América enriquecieron las despensas de las cocinas a ambos lados del Atlántico.

"Para Extremadura la gastronomía es uno de los pilares fundamentales del turismo y la cultura", ha apuntado Bazaga. Al mismo tiempo, ha destacado las fiestas de interés turístico de carácter gastronómico en torno a productos como la castaña, el piñón o la patatera como parte del patrimonio que atesora la región.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha destacado el dinamismo de un sector “estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural en el territorio”.

Impulso a la restauración

La entidad financiera ha ampliado su acuerdo con Michelin para convertirse en entregador oficial de las placas de los restaurantes recomendados en 2026 y organizará durante el primer trimestre del año una docena de actos en distintas comunidades autónomas.

A través de su división especializada Food&Drinks, ofrece servicios adaptados a restaurantes, bares y cafeterías, con soluciones tecnológicas de cobro, financiación específica y asesoramiento para contribuir a la rentabilidad y modernización del sector.