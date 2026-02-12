Caja Rural de Extremadura firma convenios con nueve entidades ganaderas de la región

Caja Rural de Extremadura ha firmado nueve convenios de colaboración con otras tantas entidades ganaderas de la región, además de renovar su colaboración con las cuatro principales Organizaciones Profesionales Agrarias, confirmando así su compromiso con el sector primario extremeño.

En concreto, se han renovado ocho convenios de colaboración con ocho entidades con las que ya se colaboraba y este año se ha sumado la DO Dehesa de Extremadura dentro del sector ganadero.

Así, los convenios firmados con la Asociación Nacional de Raza Retinta (ACRE); la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Raza Blanca Cacereña; Asociación de Criadores de Limusin en Extremadura (Limusinex); y la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa Selecta de España (UCHAE) se han dirigido principalmente a reforzar la presencia de estas organizaciones en distintas ferias ganaderas, como son las de Zafra y Trujillo.

Los acuerdos con la IGP Ternera y la IGP Cordero de Extremadura Corderex subrayan la importancia de seguir celebrando los premios Espiga de Cocina de ambas indicaciones geográficas protegidas para fomentar el uso de estas carnes entre los profesionales de la restauración.

Con la Asociación Extremeña de Criadores de Pura Raza Española (AECCPRE), se ha ratificado la colaboración para promocionar esta rama nacional e internacionalmente.

En cuanto al convenio con la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura se apoyarán actividades promocionales, ponencias, charlas, misiones inversas o intercambios comerciales; además de continuar con los Premios Jamón Ibérico DO Dehesa de Extremadura.

Otra de las colaboraciones ratificadas ha sido la firmada con la Lonja Agropecuaria de Extremadura para mejorar la información a sus asociados y organizar distintos foros que proporcionen material divulgativo destinado al sector agropecuario de la región.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha reafirmado el compromiso de la entidad con el sector ganadero: «Es un sector vital en nuestra tierra y la razón de ser de la Caja, nacida del mundo cooperativo y del campo extremeño», ha subrayado.

Convenio con las OPAS

Caja Rural de Extremadura también ha renovado los convenios de colaboración que tiene suscritos con las cinco principales organizaciones agrarias de la región en el marco de la celebración de la Feria Agroexpo que se celebró a finales del mes de enero.

Estos acuerdos tienen como objetivos principales promover iniciativas relacionadas con la Política Agraria Común (PAC), que reviertan en beneficio de los agricultores y ganaderos miembros de estas organizaciones.

En concreto, Caja Rural de Extremadura ha renovado los convenios suscritos con Apag Extremadura Asaja, Asaja Cáceres, UPA-UCE y La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, integrantes del Consejo Asesor Agrario de Extremadura, además de con la Asociación Extremeña de Ganaderos del Reino.

«Caja Rural de Extremadura es la entidad de referencia para el sector primario de la región. Por eso, el campo debe saber que siempre va a contar con nuestro respaldo», ha afirmado el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo.

Noticias relacionadas

La entidad también ha puesto a disposición su Oficina Técnica Agraria y sus expertos financieros para asesorar a los profesionales agrarios de estas organizaciones.