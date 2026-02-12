Los celadores extremeños piden unas oposiciones "justas" y valoración: "somos invisibles, pero somos imprescindibles"

El malestar generado tras la última oposición de celador en el Servicio Extremeño de Salud (SES), cuyo examen se celebró el pasado 25 de enero, ha generado un movimiento entre este colectivo en la comunidad que ha desembocado hoy en una protesta a las puertas de los principales hospitales de la región.

Decenas de personas se han concentrado en Cáceres, Mérida y Badajoz para reclamar un examen de oposición "más justo" y que se les valore y reconozca también su trabajo: "somos invisibles para todo el mundo, pero somos imprescindibles", han reclamado esta mañana en el exterior del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres Ana Molano y Ana Belén Maestre, dos trabajadoras miembros de la recién creada Plataforma de Celadoras y Celadores de Extremadura.

Protesta de celadores esta mañana a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara. / G. M.

Con silbatos, pancartas y cánticos como "temario abierto, examen incierto", el principal objetivo de la movilización es "reivindicar que queremos un examen justo, que no sea ambiguo". La petición es para las próximas oposiciones ya que consideran que ante el último examen pueden hacer ya poco, más allá de impugnar distintas preguntas de manera individual. Insisten en que la prueba del pasado enero fue "humillante: nos hemos estado preparando año y medio con la esperanza y las ganas de tener ya una plaza fija y ha sido insultante", señalan Molano y Maestre.

Así, reclaman principalmente un temario acorde a sus funciones, "da igual si es cerrado o no, pero que se ajuste a lo que hacemos en nuestro día a día", señalan las celadoras del hospital San Pedro. "Resulta que para empezar a trabajar como celador solo se necesita el certificado de escolaridad, no te exigen ni siquiera el graduado escolar, pero en el examen te ponen la mitad de preguntas de legislación, preguntas de Enfermería, de Medicina, de Informática avanzada, de todo. No nos parece que se adecúe a la responsabilidad que tenemos, nos deberían preguntar por nuestras funciones reales en el hospital".

La nueva plataforma está conformada por más de 1.200 celadores extremeños y quiere reunirse con la Consejería de Salud para plantear sus reivindicaciones, que no empiezan y terminan con las oposiciones. "Lo primero es el examen porque ha sido humillante, pero pero vamos a ir viendo otras reivindicaciones", señalan desde la plataforma. Entre ellas, por el momento no está pasar a ser personal sanitario. "Hemos conseguido una unión que casi nunca ha existido y vamos a seguir trabajando porque tenemos muchas cosas que reclamar", insisten.