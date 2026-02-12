Extremadura cierra 2025 con más apartamentos turísticos: el sector reclama una regulación "clara y estable"

El parque de apartamentos turísticos en Extremadura cerró 2025 al alza respecto al año anterior, consolidándose como una modalidad ya estructural dentro del sistema turístico regional. El incremento no solo es cuantitativo: el sector gana peso en la economía local, impulsa empleo indirecto y contribuye a repartir la demanda turística entre entornos urbanos y rurales, según destaca la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex).

A efectos estadísticos, la Junta diferencia entre registros (licencias administrativas) y unidades de alojamiento (número real de apartamentos vinculados a cada licencia), lo que explica que el volumen total de unidades sea superior al de registros anteriores, especialmente en proyectos de carácter profesional.

En la provincia de Cáceres, el sector contabiliza al cierre de 2025 un total de 619 registros y 1.214 unidades, con una implantación extensa por el territorio. En Cáceres capital se registran 249 licencias y 454 unidades, y el apartamento turístico se ha integrado como un "elemento clave" del turismo cultural y patrimonial, con efectos sobre la rehabilitación del casco histórico y la actividad de servicios asociados como limpieza, mantenimiento, restauración o actividades turísticas, subraya Aptuex.

También destacan Plasencia (61 registros y 115 unidades) y Trujillo (48 registros y 92 unidades), donde, según el colectivo, esta modalidad refuerza la capacidad de acogida a lo largo de todo el año y favorece la desestacionalización. Por comarcas, La Vera sobresale con 83 registros y 144 unidades, consolidándose como uno de los principales polos del apartamento turístico rural.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, el sector alcanza 323 registros y 776 unidades, con una mayor capacidad media por establecimiento. Mérida se sitúa como uno de los principales núcleos regionales, con 106 registros y 335 unidades, "dando soporte a la actividad cultural, institucional y de eventos, con efecto directo en el empleo y en sectores vinculados al turismo". En Badajoz capital se contabilizan 43 registros y 97 unidades, mientras que Zafra suma 27 registros.

Aumento del turismo

La evolución respecto a 2024, según señala Aptuex en una nota de prensa, se enmarca en una progresión "territorialmente equilibrada y alineada con el aumento de la actividad turística". El crecimiento, insisten, desde el colectivo, se traduce en mayor consumo local, creación de empleo indirecto y nuevos ingresos para propietarios, autónomos y empresas de servicios.

De cara a 2026, la asociación regional apunta como reto principal consolidar este modelo dentro de un marco normativo "claro y estable", que permita compatibilizar el desarrollo turístico con la planificación urbana y territorial, garantizando seguridad jurídica y un crecimiento ordenado y sostenible.