Guardiola reinicia los contactos con Vox para formar gobierno: "El acuerdo es factible"

"Siempre he sido muy clara. Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes". La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reiniciado los contactos con Vox para que ambos puedan "sentarse y ponerse a trabajar" en la formación del gobierno tras las tensiones de los últimos días, que estallaron este pasado miércoles con un nuevo cruce de reproches en redes sociales por la supuesta filtración "manipulada" de las exigencias de Vox en Extremadura: la vicepresidencia primera de la Junta y las consejerías de Industria, Economía, Interior y Agricultura.

"Así no vamos a ningún lado", aseguró en X el portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle. A ello se suma que este jueves se ha celebrado el pleno para ratificar a Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE) como nuevos senadores por designación autonómica: sin avances en la negociación, el guión previsto se ha cumplido y Ángel Pelayo Gordillo (Vox) ha perdido el puesto que ocupaba en la Cámara Alta desde 2023, fruto de la cesión acordada con el PP en la pasada legislatura.

Nuevos contactos

Las negociaciones se encallaron tras el choque por la composición de la Mesa de la Asamblea. Los populares sostienen que la coincidencia programática es "superior al 90%", pero que las exigencias de Vox en cuanto a cargos son muy superiores a su peso electoral como tercera fuerza. El partido de Abascal niega que el problema sean los "sillones" y atribuye el desencuentro a la negativa de María Guardiola a asumir el cambio que a su juicio proclamaron las urnas, así como a la falta de garantías de que las políticas pactadas se vayan a cumplir.

A las puertas del hemiciclo, la presidenta en funciones ha reiterado este jueves que el acuerdo del PP y Vox es posible porque lo que les separa "es mínimo" y ha confirmado una nueva llamada a Fernández Calle este pasado miércoles que espera que tenga respuesta para reconducir la situación. "Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad, y por nuestra parte está toda la voluntad", ha incidido.

Respecto a la posible abstención del PSOE, Guardiola ha cerrado la puerta a abrir contactos, aunque volviendo a pedir responsabilidad. "Tras el batacazo (electoral) lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y dejar gobernar a quien ha ganado las lecciones", ha señalado. A su juicio, los socialistas solo quieren "destruir" y en cualquier caso, ha recordado que sus políticas van "en absoluta dirección contraria" a la gestión del PP. "No vamos a deshacer el camino andado en esto dos años años", ha zanjado.

Negociación discreta

Tras el nuevo cruce de reproches en redes sociales y la designación del sendar del PP, el portavoz de Vox, Óscar Fernandez Calle, se ha limitado a pedir "la máxima discreción" sobre las negociaciones abiertas con el PP. Sí se ha pronunciado la portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha recalcado que los sillones "no son una prioridad" para Vox. "No sabemos quién habrá filtrado semejante mentira porque no es cierto que nosotros hayamos pedido ninguna consejería en concreto", ha dicho en una entrevista a Radio Libertad recogida por Europa Press.

La portavoz parlamentaria ha insistido en que Vox está enfocado en "un cambio de políticas", fundamentalmente relacionadas con el campo, la inmigración, la ideología de género, el gasto político superfluo y la fiscalidad. Si para lograrlo es necesario integrarse en un ejecutivo de coalición con el PP así lo harán. "Pero desde luego los sillones no son una prioridad y nunca lo han sido", ha reiterado.