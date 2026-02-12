Morán pide a Planas rectificar y autorizar fitosanitarios “imprescindibles” para salvar la campaña del tomate en Extremadura

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para solicitarle que reconsidere la decisión del departamento ministerial de denegar autorizaciones excepcionales para el uso de determinadas materias activas que, según el sector, resultan necesarias en el cultivo del tomate para industria.

En la misiva, Morán expresa la “profunda preocupación” tanto del Gobierno regional como del propio sector ante las resoluciones dictadas por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal por las que se han denegado diversas autorizaciones solicitadas por Extremadura. En concreto, la Consejería ha recibido resoluciones desfavorables relativas a formulados a base de ‘Metribuzina 70% [WG] P/P’ y ‘Spirotetramat 15% [OD] P/V’.

Además, según explica la Junta en nota de prensa, Morán se refiere a la autorización excepcional concedida para ‘Metam sodio 51% [SL] P/V’, aunque advierte de que sus condiciones de aplicación —especialmente la exigencia de sellado bajo plástico— “limitan severamente” su uso real en una parte significativa de las explotaciones extremeñas.

“Respuesta insuficiente” en una campaña “extremadamente compleja”

La consejera sostiene que estas decisiones llegan en el marco de una campaña ya de por sí “extremadamente compleja” y están siendo interpretadas por el sector como una “respuesta insuficiente y poco sensible a la realidad productiva del campo extremeño”. A su juicio, esta situación está generando una “sensación de abandono” que la Junta “no va a ignorar”.

Morán argumenta que el tomate para industria en Extremadura afronta la campaña “sin herramientas fitosanitarias eficaces”, lo que, según detalla, anticipa un escenario “claramente deficitaria” con graves consecuencias sociales y económicas para un cultivo que considera estratégico en la región.

Desigualdad en la UE y “desequilibrios competitivos”

Otro de los puntos que la consejera tacha de “preocupante” es la falta de homogeneidad en la aplicación del régimen de autorizaciones excepcionales entre distintos Estados miembros de la Unión Europea, una situación que, en su opinión, está generando desequilibrios competitivos dentro del mercado interior. Esto, añade, sitúa a los productores españoles —y “en particular” a los extremeños— en una posición desfavorable frente a competidores de otros países.

Reconsideración urgente y más flexibilidad técnica

Por todo ello, Morán solicita al Ministerio una “reconsideración urgente” de las autorizaciones excepcionales denegadas y, además, reclama una “mayor flexibilidad técnica” en las condiciones de aplicación de las autorizaciones ya concedidas, especialmente en lo relativo al uso de formulados a base de metam sodio.

En paralelo, plantea la apertura de un espacio de diálogo constructivo entre el MAPA y las comunidades autónomas productoras, con el objetivo de “anticipar soluciones” antes del inicio de campañas que, como la actual, “se anuncian claramente desastrosas”.

“Extremadura no solicita privilegios ni excepciones injustificadas”, subraya Morán en el escrito, sino “herramientas legales, proporcionadas y temporales” para competir “en igualdad de condiciones”, sostener un cultivo clave para el territorio y evitar el abandono de explotaciones que, a día de hoy, “se sienten desprotegidas y sin margen de maniobra”.

Vigilancia también en otros cultivos

La consejera recuerda, asimismo, que la Junta se mantendrá “vigilante y reivindicativa” con otros usos excepcionales pendientes para distintos cultivos, como la fruta, el arroz, el maíz o el tabaco, entre otros.