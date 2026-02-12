La UEx dejó de ingresar 4,1 millones de euros por exenciones en los pagos de las tasas

La Universidad de Extremadura (UEX) dejó de ingresar en el curso 2023-2024 un total de 4,1 millones de euros derivados de las exenciones del pago de matrícula y precios públicos, principalmente por la bonificación del 99% en matrículas de asignaturas aprobadas durante el curso anterior, que ascendió a 3,65 millones.

Además, por familia numerosa general y especial dejó de ingresar casi 210.00 euros, 115.000 por discapacidad, 130.000 euros por matrículas de honor en estudios superiores y bachillerato y 38.000 euros por violencia de género, entre otros.

Así se refleja en la resolución de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional que publica este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de concesión directa de una subvención de 2,8 millones de euros a la UEX como compensación por la reducción de los ingresos derivados de las exenciones del pago de matrícula y de precios públicos en el citado curso 2023-2024.

Esta concesión fue aprobada el pasada el pasado 2 de diciembre por el Consejo de Gobierno con el objetivo de garantizar el sostenimiento económico y financiero de la entidad.

Con ella, se pretende resarcir los importes dejados de percibir en aplicación de las exenciones del pago de matrícula en el curso 2023/2024 y la compensación de precios públicos de la diferencia entre el importe aportado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el precio público real de las tasas de los estudiantes becarios de dicho Ministerio en el curso 2024/2025.

Contribución

La resolución recuerda que la Junta de Extremadura viene contribuyendo a la financiación de la UEx para compensarla por estas bonificaciones y exenciones mediante una subvención prevista nominativamente en sus presupuestos generales de cada ejercicio.

Recuerda que en 2019 se incorporó al decreto por el que se fijan los precios públicos de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en la UEX la citada bonificación del 99% "por lo que la cantidad a compensar se incrementó considerablemente".

En la anualidad de 2024, ante la imposibilidad de incrementar la subvención nominativa, el Consejo de Gobierno de forma extraordinaria y singular incrementó el importe mediante la aprobación de un decreto, otorgando una subvención complementaria mediante concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico.

En este ejercicio de 2025 y con la misma intención de incrementar la contribución a la compensación se ha aumentado la partida destinada a tal fin en la prórroga de los presupuestos del ejercicio 2024, que tenía un importe de 345.000 euros, utilizando para ello la resolución de concesión directa anual sin convocatoria pública, por importe de 2.856.645,37 euros.

El presupuesto de la Universidad de Extremadura para 2025 ascendió a 209.662.075 euros, que supone un incremento del 5,54% respecto al ejercicio anterior.