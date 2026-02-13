Cruz Roja movilizará a 250 efectivos para dar cobertura a las fiestas de Carnaval en Extremadura

Cruz Roja movilizará en Extremadura a cerca de 250 efectivos, entre los que se encuentran técnicos, médicos, enfermeros, logistas y personal de coordinación, en aras de dar cobertura a las fiestas de Carnaval de este año en la región.

En concreto, la institución se movilizará en una veintena de localidades, aunque los dispositivos más importantes estarán en Badajoz y la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, poblaciones en las que se desplegarán más de 150 efectivos, según ha precisado en nota de prensa este viernes Cruz Roja.

Este apoyo sanitario y logístico a los dispositivos de seguridad puestos en marcha se materializará con la movilización de unidades en localidades como Montijo, Don Benito, Madrigalejo o Cáceres, entre otras.

En ellas, unidades de soporte vital básico y avanzado acompañarán a los diferentes desfiles y actuaciones, que reunirán un gran número de asistentes y público.

Con relación a Navalmoral de la Mata, en coordinación con el ayuntamiento de la localidad, efectivos de Cruz Roja estarán presentes en los principales actos del carnaval y reforzarán especialmente su presencia durante la celebración de los pasacalles en las jornadas del domingo y martes.

Ahí, señala Cruz Roja, se desplegarán más de 40 efectivos y hasta cinco unidades móviles incluyendo, además, el montaje de un Puesto Sanitario Avanzado en el entorno de la Iglesia de San Andrés.

Badajoz

En el caso de Badajoz, donde esta fiesta ha sido declarada de Interés Turístico Internacional y espera reunir a miles de personas, la Institución, en coordinación con el 112 de Extremadura y el consistorio de la capital pacense, se reforzará la asistencia no solo en los eventos programados, sino en la respuesta urgencias y emergencias sanitarias.

Así, desde este viernes 13 de febrero, hasta la finalización el día 22, se contará con unidades que trabajarán coordinados con el 112 atendiendo avisos en la ciudad. Estas unidades serán reforzadas en la tarde-noche del sábado y del lunes, cuando se espera que aumente la incidencia.

Asimismo, los distintos desfiles que se celebran estos días contarán con dispositivos específicos, siendo el más importante el celebrado el domingo, donde se movilizará a mas de medio centenar de efectivos, siete unidades móviles y un Puesto Médico Avanzado que se instalará en la Plaza de San Atón.