Inversión histórica
El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA
FRV presenta a la Junta un futuro centro de datos tras reservar 240.000 metros cuadrados en ExpacioMérida, que creará hasta 2.000 empleos durante su construcción
Extremadura aspira a entrar en la primera división europea de la infraestructura digital con un proyecto que contará con una inversión de 2.800 millones de euros vinculado a la Inteligencia Artificial. La iniciativa, denominada Lusitanus, plantea la construcción de un macrocentro de Procesamiento de Datos en Mérida y figura, según la empresa promotora, entre los desarrollos tecnológicos más ambiciosos actualmente en cartera en España y Europa.
El complejo ocupará una superficie de 240.000 metros cuadrados en ExpacioMérida, donde la Junta de Extremadura ha formalizado el contrato de reserva de suelo. La inversión prevista se divide en 2.100 millones de euros destinados a infraestructura digital en una primera fase y otros 700 millones asociados a infraestructura energética sostenible.
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), integrada en Jameel Energy y promotora del proyecto, ha señalado que más del 80% del consumo eléctrico procederá de autogeneración renovable. El diseño, añaden, incorporará soluciones orientadas a reducir el consumo de agua, uno de los aspectos sensibles en este tipo de instalaciones.
Impacto en empleo y tejido productivo
El desarrollo de Lusitanus generará entre 1.700 y 2.000 empleos durante la fase de construcción y más de 120 puestos de trabajo directos, estables y de alta cualificación una vez entre en funcionamiento, siempre según las estimaciones trasladadas por la compañía.
El impacto se extenderá, además, a sectores como la ingeniería, las telecomunicaciones, la seguridad, el mantenimiento especializado y los servicios tecnológicos avanzados, con especial vinculación al ámbito de la Inteligencia Artificial.
La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, se ha reunido este viernes con responsables de FRV y ha defendido que el proyecto "podría representar un salto estratégico" para consolidar a la región como centro europeo de infraestructura digital sostenible. Desde el Ejecutivo autonómico han reiterado su disposición a acompañar su desarrollo dentro del marco competencial.
Con Lusitanus, Extremadura busca reforzar su posicionamiento como territorio atractivo para grandes inversiones tecnológicas, apoyándose en la disponibilidad de suelo industrial y en su capacidad de generación de energía renovable.
