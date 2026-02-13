"La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente"

Más de un millar de casas prefabricadas ha diseñado y levantado Modular Home desde que en 2007 comercializó su primer catálogo de viviendas. La empresa la fundaron dos extremeños, Elena Pereira (ingeniera informática), y Ángel Cava (ingeniero de caminos). Estuvieron primero en Casas de Don Gómez, hasta que la firma se trasladó a las naves que había ocupado Cetarsa en Coria. Es en esta localidad cacereña donde sigue estando focalizado gran parte del proceso productivo de la compañía, que cuenta con delegaciones en una decena de ciudades españolas. Modular Home es una de las cuatro candidatas al Premio Nacional Pyme del Año 2025 en la categoría de Innovación y Digitalización, galardón convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España y que se fallará el próximo 19 de febrero.

Casi 20 años comercializando casas prefabricadas… ¿serían una de las firmas pioneras en comenzar a hacerlo en España?

Es verdad que cuando empezamos había solo tres o cuatro empresas que hacían modelos de viviendas prediseñadas, es decir, industrializadas, pero además es que eran algo como muy cerrado. Nosotros hicimos justo lo contrario: nos enfocamos mucho al cliente que quería hacer una casa a medida. Empezamos a aprender del hormigón, a enfrentarnos a dificultades en obra para las que se podían ir introduciendo mejoras. Porque en lo que somos pioneros, además de por el uso de la tecnología, es por hacer casas a medida dentro de un ámbito industrializado. Pueden parecer ideas contrarias, pero no lo son. Es algo a lo que con los años hemos llamado ‘personalización estandarizada’.

Una de las casas diseñadas por Modular Home. / El Periódico

¿Cuál es el grado de personalización que puede alcanzar una casa modular sin que el proceso pierda eficiencia?

Lo importante es que el diseño de la vivienda vaya al compás del sistema constructivo, es decir, que los arquitectos que la proyecten sepan qué sistema constructivo utilizar, qué piezas, qué anclajes… da igual que sea una casa pequeña o una grande. Evidentemente, se hace un cálculo estructural, único y exclusivo, para cada proyecto, pero hay pequeños trucos que debes conocer para lograr que el diseño sea bonito, aunque apliques un sistema industrializado. Al final para el cliente son muy importantes el precio, el tiempo y la calidad, e intentamos conjugar esas tres variables. En España, en la época en la que nosotros empezamos a ‘evangelizar’, había mucha confusión sobre lo que era el prefabricado, que antes se utilizaba para naves industriales. Nosotros apostamos por hacer justo lo inverso: viviendas de mucha calidad, mejorando las técnicas de construcción que había en ese momento. Y también intentando informar a la gente de que lo prefabricado no es malo, sino todo lo contrario.

¿Cómo es el proceso desde que el cliente encarga una vivienda hasta que se instala?

El cliente viene con una parcela en una ubicación determinada y con una serie de necesidades. En ese momento el arquitecto, el cliente y nosotros nos ponemos a trabajar en equipo para que finalmente salga el proyecto de una vivienda, que nosotros la despiezamos como si fuera un puzle, primero virtualmente, usando programas en tres dimensiones. Posteriormente, todo eso se fabrica pieza a pieza y se monta, siguiendo un orden de logística: primero se hace la cimentación, luego se lleva todo el prefabricado de hormigón, la cubierta,… hasta que finalmente se hacen los acabados que el cliente previamente ha elegido: tipo de suelos, revestimientos, baño, cocina,… que son fundamentales para que el cliente sienta la casa como suya.

Exterior de una de las viviendas industrializadas de esta firma, que cuenta con fábrica en Coria. / El Periódico

¿De cuánto tiempo podemos estar hablando en un proyecto estándar?

A partir de que el cliente ya tiene la licencia y nosotros podemos hacer la cimentación en la parcela, estaríamos hablando de unos 6 meses aproximadamente de media.

La solución al déficit de mano de obra, ya casi crónico, que padece el sector de la construcción, ¿pasa por recurrir a los prefabricados?

En junio de 2025 la Junta de Extremadura nos encomendó una tarea muy novedosa, también difícil, que es la de ser empresa estratégica de formación. Ahora mismo estamos desarrollando toda la formación que debe tener un instalador que quiera trabajar en una empresa de prefabricado o que construya de una manera industrializada. Por otro lado, la falta de mano de obra lleva a que la tecnología gane peso en la construcción. Ya no es que se necesiten trabajadores, que se necesitan, sino que gran parte de la obra, a lo mejor el 70%, la desarrollas en una fábrica de una manera controlada, con una trazabilidad y unos controles de calidad que hacen más probable que salgan bien las cosas que si dejas toda esa mano de obra en una ubicación concreta. En nuestro caso, que construimos a nivel nacional y tenemos proyectos en Baleares, Cataluña o Galicia, es mucho más fácil para nosotros controlar la calidad de nuestro producto en fábrica que si lo hiciéramos en su totalidad en el lugar de la instalación. Creo que el futuro de la construcción en Extremadura, y a nivel nacional o internacional, pasa por sistematizar los procesos de trabajo, tanto del personal que está en obra como del de la propia fábrica que hace todos los componentes de una vivienda.

La vivienda del futuro, de aquí a 10 o 15 años, ¿será entonces una vivienda prefabricada?

La vivienda de hoy ya es una vivienda prefabricada. No hace falta que pasen 15 años. Esto está cambiando con muchísima rapidez. La gente te dice: “Quiero una casa y la quiero rápido, y tener el precio controlado y con estas calidades”. Ya no le tenemos que explicar al cliente que una casa prefabricada es buena o es mala, porque ya lo sabe, ya la ha visto, tenemos muchas casas construidas, y la gente se informa mucho.

Elena Pereira, fundadora, junto a Ángel Cava, de la empresa Modular Home. / El Periódico

¿Han desaparecido los prejuicios en torno a estas viviendas?

Considero que ya se han superado. Siempre hay personas que pueden estar más o menos informadas, pero en el momento en que se les informa y ven una casa real, no tienen ninguna duda. Ese ya no es un problema para la construcción industrializada.

En igualdad de condiciones, una vivienda prefabricada, ¿sale más barata o más cara que una convencional?

Si comparas lo mismo con lo mismo, es decir, con todas las ‘pieles’ que nosotros le ponemos a nuestras viviendas, con la calidad de aislamiento de las ventanas, el sistema acústico, con absolutamente todo, sale más barata. Si con lo que comparas es con la construcción tradicional, en la que te hacen un presupuesto con lo mínimo, pues entonces, claro, a priori es más cara la prefabricada. Pero la gente ya se está dando cuenta de que cuando se pide una hipoteca de autopromotor según el presupuesto que ha dado la constructora, luego ese presupuesto va aumentando a lo largo de la obra porque no se ha incluido esto o lo otro que hay que acabar metiendo. El cliente ve que no puede abordar solamente con la hipoteca todos esos gastos. ¿Qué ocurre en la construcción industrializada? Que todos esos costes ya están calculados previamente y que, por ello, el cliente tiene claro lo que va a pagar al final de la obra. Es un sistema mucho más seguro, tienes la obra con un alto grado de definición.

Fachada frontal de una vivienda de dos plantas. / El Periódico

¿En qué aspectos una casa modular es más sostenible?

Este modelo de construcción es más sostenible, tanto en el momento de la fabricación como en el uso de la vivienda. A nivel, por ejemplo, de los materiales que se usan en fábrica, todos ellos los reutilizamos. Y los que se usan en una obra, están todos mucho más controlados. Nuestros contenedores de obra son para echar a lo mejor botes de selladores, pero no te sobran piezas, porque todo va exactamente hecho para ese proyecto y no hay sobrantes. Luego, a la hora de que el cliente tenga que vivir en esa casa, es muy importante que tenga un buen aislamiento y que la vivienda no consuma más de lo necesario, que esté perfectamente estanca. Que se hayan hecho las pruebas de estanqueidad y esa vivienda no tenga pérdidas, en calefacción o climatización. Y al ser una construcción que va milimétricamente pensada, no tienes escapes. Es calidad, pero también es ahorro y sostenibilidad.

Zona exterior entre dos alas de una casa. / El Periódico

¿Qué es lo que cree que más se ha valorado de Modular Home para hacerla candidata al Premio Nacional Pyme del Año 2025 en la categoría de Innovación y Digitalización?

Desde que nacimos y empezamos a comercializar en 2007 tenemos un ADN innovador. De hecho, a la vista está que no hemos dejado de crecer en nuestro propio sistema constructivo. Yo creo que esta candidatura reconoce precisamente ese camino, el de aplicar tecnología real a un sector que históricamente ha cambiado poco, pero que cada vez, por suerte, lo va haciendo más. MH System integra diseño, ingeniería, fabricación industrializada, control digital,... con el objetivo de gestionar mejor los proyectos y garantizar calidad, trazabilidad y eficiencia. Además, en este momento la demanda de vivienda es algo muy importante para la sociedad en la que vivimos y un problema al que hay que poner soluciones.