Vox remite a la Junta una batería de preguntas sobre la atención a los inmigrantes en Extremadura

Vox ha comenzado a ejercer su actividad en la Asamblea de Extremadura con el registro de una amplia batería de preguntas dirigidas a la Junta sobre el gasto sanitario y las ayudas públicas vinculadas a la atención a los inmigrantes en la región.

Se trata de las primeras iniciativas registradas por la formación en el arranque de una legislatura marcada por el bloqueo político y la falta de acuerdo para la investidura de María Guardiola, precisamente con las políticas migratorias como una de las cuestiones en el centro del tablero.

Labor de control

Con el gobierno en funciones no hay impulso legislativo ni desarrollo de iniciativas de iniciativas parlamentarias. La labor de control de la oposición se limita, de facto, al registro de preguntas para su contestación por escrito y es precisamente en ese margen donde Vox ha centrado su estrategia.

El grupo parlamentario ha formulado más de una veintena de preguntas, todas bajo la firma de su portavoz, Óscar Fernández Calle, en las que solicita datos detallados sobre el coste en farmacia comunitaria de las personas identificadas con NIE entre 2018 y 2025 o el gasto sanitario destinado a inmigrantes en situación irregular durante 2025.

Javier Cintas

Ayudas de vivienda

También reclama información sobre el número de personas que disponen de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud en Extremadura y las ayudas a la vivienda percibidas por inmigrantes irregulares el pasado año, desglosadas por nacionalidad y cuantía.

Este movimiento de Vox se produce en un momento en el que las negociaciones para facilitar la investidura de Guardiola continúan bloqueadas. Los contactos con el PP se retomaron en la noche del pasado miércoles, pero a día de hoy siguen sin avance y el pacto parece alejarse cada vez más.

Punto de fricción

La inmigración ha sido uno de los principales puntos de fricción. La formación de Santiago Abascal ha situado esta cuestión entre sus exigencias políticas y ha reclamado endurecer las políticas públicas en materia migratoria y revisar el gasto destinado a personas en situación irregular.

Fotogalería | Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

Las preguntas registradas ahora en la Asamblea, publicadas en el Boletín Oficial de la Cámara, encajan en esa línea. Vox pone el foco en el coste de la atención sanitaria y de las ayudas sociales vinculadas a inmigrantes, en coherencia con su estrategia de fiscalización sobre lo que considera prioridades presupuestarias.

Noticias relacionadas

Aunque el Gobierno en funciones deberá responder por escrito a estas cuestiones, la ofensiva parlamentaria tiene también una lectura política: Vox escenifica que comienza a marcar perfil propio en la Cámara mientras el bloqueo para la investidura mantiene congelada la actividad parlamentaria y el arranque efectivo de la legislatura.