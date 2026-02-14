El bloqueo de la investidura y la amenaza electoral inquietan a un PSOE extremeño aún sin candidato

El bloqueo de la investidura de María Guardiola y la posibilidad de que se repitan elecciones inquieta a un PSOE aún sin candidato. La gestora presidida por José Luis Quintana trabaja con el calendario orgánico que marcan los estatutos federales para poner sobre la mesa un nombre "de consenso" y evitar nuevas primarias, pero ese pacto implícito de aplazar la batalla orgánica hasta que se despeje el panorama institucional podría desbordar cualquier planificación.

Si no prospera la investidura, Extremadura volverá a las urnas en primavera y el PSOE se vería obligado a afrontar esta nueva cita electoral en plena transición, todavía sin un liderazgo consolidado ni un proyecto renovado. Tras cosechar en diciembre el peor resultado de su historia, empiezan a surgir voces que apuntan que el partido no puede permitirse llegar a contrapié a unas nuevas elecciones y aunque públicamente se insiste en que la prioridad es estabilizar la organización, en el plano interno han comenzado los tanteos. Se analizan perfiles, se miden apoyos y se calibran equilibrios en una organización marcada por el peso territorial y la brecha entre provincias.

"Voz y rostro de mujer"

El primero en pronunciarse públicamente ha sido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que no solo ha agitado el debate sobre una posible abstención para facilitar la investidura de Guardiola, sino que se ha posicionado de lleno en la carrera sucesoria asegurando que el próximo liderazgo del PSOE de Extremadura debe tener "voz y rostro de mujer".

Sin dar nombres, ha considerado que las mujeres socialistas presentan el mejor perfil y la preparación más sólida para recomponer el partido tras la debacle electoral. "Tengo claro que ahora mismo los mejores cuadros, las mejores voces, las que más experiencia tienen son nuestras mujeres", aseguró esta semana en una entrevista en la Cadena Cope.

El único nombre que ha asomado públicamente con cierta relevancia es el de Blanca Martín: la expresidenta de la Asamblea de Extremadura es la única que ha reconocido públicamente que está pensando si da el paso. De perfil moderado y con amplia trayectoria en el partido, es una de las mujeres del círculo más cercano del fallecido expresidente Guillermo Fernández Vara, pero hay dudas sobre si efectivamente, es una candidata "de consenso".

Secretarios provinciales

Actualmente Rodríguez Osuna no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el partido y aunque asegura que habla "a título personal", con su mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Mérida es uno de los referentes institucionales del PSOE en Extremadura. Además de postularse por una mujer para la secretaría general, ha descartado a cualquiera de los dos secretarios provinciales (Manuel Borrego en Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina en Cáceres), que también están entre los elegibles.

Javier Cintas

El alcalde de Mérida reconoce que tienen "un gran papel y responsabilidad", pero considera que deben centrarse en preparar las elecciones municipales de mayo de 2027. "Acaban de ser reelegidos hace unos meses y deben preparar a los ayuntamientos, empezar a ejercer una estrategia de cohesión territorial en ambas provincias", ha destacado

El desenlace de la investidura de Guardiola marcará el ritmo. Si hay gobierno, la transición podrá gestionarse con más margen. Si no lo hay, el PSOE se verá obligado a resolver en semanas lo que en circunstancias normales requeriría meses: liderazgo, candidatura y estrategia.