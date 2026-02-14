La gigafactoría de Navalmoral de la Mata cobra nuevo impulso y alternará la producción de baterías de coche con las dedicadas al almacenamiento de energía
La firma AESC está a la espera de la resolución de la nueva declaración de impacto ambiental y tiene pendiente presentar el proyecto definitivo de la fábrica ante la Junta de Extremadura
La fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata cobra nuevo impulso. La firma AESC ya ha presentado ante la Junta de Extremadura el borrador para modificar la declaración de impacto ambiental (DIA) y adecuarla al nuevo proyecto, redimensionado y que abarcará la producción no solo de baterías para coches eléctricos, como era la primera intención, sino que contará con líneas de producción dedicadas al almacenamiento de energía. La empresa ya ha procedido a la compra oficial del suelo que necesita en Navalmoral con arreglo a la redimensión del proyecto. Ahora serán menos las líneas de producción y serán diferenciadas. Ello permitirá salvar los 300 millones de subvención obtenidos del PERTE, al seguir vinculada a la fabricación de elementos para el automóvil, y, al mismo tiempo, abre nuevas perspectivas que garanticen la materialización del proyecto.
Instalaciones más eficientes
Los promotores han vuelto a reunirse con la Junta de Extremadura, según confirmó el consejero de Economía en funciones, Guillermo Santamaría, quien estima que el trámite para obtener el visto bueno en la nueva DIA será «bastante sencillo y no se prevén grandes complicaciones», al ser menor el impacto con el nuevo proyecto e «incorporar nuevas tecnologías que convierten las instalaciones en más eficientes» desde el punto de vista medioambiental.
AESC tiene aún pendiente, sin embargo, concretar ese nuevo proyecto con la presentación de la documentación ante la Administración regional, aunque parece haber superado el paréntesis de incertidumbre de los últimos meses.
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya
- El tiempo para el Carnaval de Badajoz 2026, ¿qué días va a llover?
- La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche