Más edad y más kilos: así se actualiza el Cordero de Extremadura con IGP

La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha dado el visto bueno a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la IGP Cordero de Extremadura, una actualización que ha permitido elevar la edad máxima de sacrificio de los animales amparados de 100 a 180 días. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que se ha aprobado y hecho pública la petición y ha ordenado su comunicación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para su posterior traslado a la Comisión Europea.

Engrasamiento

La solicitud, presentada por el Consejo Regulador con fecha 1 de julio de 2025, ha incluido también un incremento de los pesos máximos de las canales: en los machos, el umbral ha pasado de 16 a 22 kilos, y en las hembras, de 14 a 18 kilos. En paralelo, se ha admitido un punto más en el rango superior de engrasamiento, del 3 (cubierto) al 4 (graso). Según la justificación aportada, el ajuste se ha planteado "debido a que la mejora de los sistemas de producción conlleva que los animales necesiten de más edad para que la carne y las canales adquieran las condiciones adecuadas y reúnan las características típicas de la IGP".

Noticias relacionadas

Transporte al matadero

Entre las novedades, el nuevo texto ha suprimido el establecimiento de un tiempo máximo de duración del transporte al matadero, al considerar que la legislación vigente sobre bienestar animal hace innecesaria su regulación específica en el pliego. El Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria, adscrito a la Dirección General, ha emitido un informe favorable al constatarse que la modificación ha cumplido los requisitos establecidos en la normativa comunitaria.