Más de 4.000 médicos extremeños, llamados a una nueva huelga toda la semana

Más de 4.000 médicos extremeños están llamados de nuevo a una huelga que arrancará mañana lunes 16 de febrero y durará toda la semana, hasta el día 20. Habrá una manifestación central el miércoles 18 tanto en Cáceres como en Badajoz. La razón es la misma por la que llevan meses movilizándose, el nuevo Estatuto Marco que no convence a los facultativos porque aseguran que no tiene en cuenta las particularidades de su trabajo ni las responsabilidades que supone.

Insisten en que se mantienen agravios y condiciones precarias en cuanto a jornada, guardias y sueldos. Y por ello, quieren un estatuto marco propio que regule sus condiciones de trabajo en la sanidad pública. Sin embargo, lejos de lograrlo, es la primera huelga que se lleva a cabo tras la firma de un principio de acuerdo para un nuevo Estatuto Marco entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Satse del que los médicos se han desmarcado totalmente.

Su lucha no cesa y ya tienen organizado un calendario de movilizaciones en todo el país (también en Extremadura) hasta junio, con cinco días de paro que se repetirá cada mes hasta el próximo verano.

Ante esa convocatoria nacional de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), a la que se suma el Sindicato Médico de Extremadura (Simex), el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha establecido servicios mínimos para la próxima semana, aunque se asume que en función del seguimiento de la huelga habrá decenas de consultas e intervenciones quirúrgicas suspendidas. La última huelga en la comunidad del pasado diciembre se prolongó durante cuatro días (del 9 al 12 de diciembre) y supuso la cancelación de 42.742 consultas y de 449 intervenciones quirúrgicas, según los datos ofrecidos por el director gerente del SES recientemente.

Se atenderá a los pacientes con necesidades inaplazables

Según la orden publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) esta semana, la Atención Primaria funcionará durante esta próxima semana como un día festivo si el centro de salud tiene PAC y con un médico asignado solo para urgencias si el centro no tiene PAC. Por su parte, la atención hospitalaria será como en fin de semana: habrá personal médico de guardia y se atenderán los pacientes con necesidades inaplazables. Se garantizará también el funcionamiento de servicios clave como urgencias hospitalarias, diálisis, cuidados críticos, oncología, cirugía urgente, radioterapia, laboratorio, farmacia hospitalaria y consultas externas para pacientes oncológicos y obstétricos de alto riesgo.

Los médicos aseguran que es difícil dar el paso de ponerse en huelga, pero insisten en que si la situación de los facultativos se resuelve «se beneficiarán también los pacientes», señalaba hace unos días María José Rodríguez, secretaria general de Simex.