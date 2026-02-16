El 83% de los diputados de la Asamblea de Extremadura solicita la dedicación exclusiva

El 83% de los diputados que conforman la Asamblea de Extremadura en la XII legislatura han solicitado acogerse al régimen de dedicación exclusiva. Según los datos facilitados por la Mesa de la Cámara, 54 de los 65 parlamentarios que componen el hemiciclo estarán liberados para ejercer las funciones del cargo, que lleva aparejado un sueldo bruto de 4.867 euros al mes en 14 pagas. Sus señorías cobrarán un 1,5% más que en la anterior legislatura tras aplicarse la subida de sueldo aprobada para los empleados públicos en 2026.

Por grupos parlamentarios, han solicitado la dedicación exclusiva los siete diputados de Unidas por Extremadura; nueve de los 11 de Vox; 17 de los 18 del PSOE y 21 de los 29 parlamentarios del PP. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta última bancada están incluidos todos los miembros del gobierno, que ya perciben retribuciones como consejeros.

Comunicación a la Mesa

El Reglamento establece que, en el primer mes desde la sesión constitutiva, los grupos parlamentarios deben comunicar a la Mesa qué diputados se acogen a la dedicación exclusiva, y también los cambios que se produzcan durante la legislatura. Es habitual que más del 80% de los miembros de la Cámara lo soliciten y en la práctica, todos terminan estando liberados a medida que el mandato avanza.

Los diputados acogidos a este régimen deben ejercer el cargo con plena dedicación, lo que implica la incompatibilidad con cualquier otra actividad profesional o laboral remunerada, tanto en el sector público como en el privado. Cualquier excepción debe ser comunicada y autorizada, y el texto normativo prevé la revocación del régimen y la devolución de las cantidades percibidas en caso de incumplimiento.

Tras aplicar el incremento del 1,5% para 2026 (la medida se adoptó en la última reunión de la Mesa de la pasada legislatura), el sueldo bruto de los diputados extremeños queda establecido en 68.148 euros anuales, mil más que anteriormente. La Presidencia de la Asamblea ha pasado de 84.826 euros en 2025 a 86.098 euros anuales en 2026. Las vicepresidencias se sitúan en 75.957, frente a los 74.834 del ejercicio anterior, mientras que las secretarías alcanzan los 73.931, tras incrementarse desde los 72.839 euros anteriores.

Dietas y kilometraje

Al margen del salario fijo, los diputados también tienen derecho a percibir gastos de kilometraje, y, si no están acogidos al régimen de dedicación exclusiva, dietas por asistencia a plenos y comisiones. El último acuerdo de la Mesa establece una tarifa de 0,22 euros por kilómetro, calculado desde el domicilio habitual del parlamentario.

En cuanto a las dietas, los diputados residentes en Mérida perciben 140 euros por sesión, mientras que los no residentes en la capital autonómica cobran 162 euros, importes que se aplican por la asistencia a órganos parlamentarios, con la excepción de la Presidencia de la Cámara y de aquellos diputados que hayan renunciado expresamente a estas compensaciones.

Incompatibilidades: qué no pueden hacer

Los diputados acogidos al régimen de dedicación exclusiva están sujetos a un marco especialmente estricto. El Reglamento establece que no pueden percibir ninguna otra remuneración derivada de actividades laborales o profesionales, ya sean públicas o privadas. Esta prohibición es absoluta mientras mantengan la dedicación exclusiva.

Además, deben someterse al régimen de incompatibilidades que fije la Mesa, o, si no existe regulación específica, al mismo régimen que se aplica a los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Esto implica, entre otras limitaciones, no poder ejercer cargos directivos, de asesoramiento o representación en empresas o entidades con intereses en el sector público.

El Reglamento también prohíbe expresamente invocar o utilizar la condición de diputado para actividades mercantiles, industriales o profesionales, una conducta que puede acarrear incluso la suspensión temporal de la condición de parlamentario por razones disciplinarias.

Si se detecta una incompatibilidad, el diputado dispone de un plazo para optar entre el escaño o la actividad incompatible. En caso de no hacerlo, se entiende que renuncia al acta.

Qué sí pueden hacer (y bajo qué condiciones)

Los diputados tienen derecho a ejercer plenamente su mandato representativo, participar con voz y voto en el pleno y en las comisiones de las que formen parte, así como a presentar iniciativas legislativas, de control e impulso político, preguntas, interpelaciones y solicitudes de información a la Junta de Extremadura.

También pueden percibir dietas e indemnizaciones por asistencia y desplazamiento, aunque estas son incompatibles con el salario fijo en el caso de quienes están en dedicación exclusiva.

El Reglamento reconoce además derechos laborales equiparables a los del resto de empleados públicos, como el permiso por maternidad o paternidad, y el derecho a que la Asamblea asuma las cotizaciones a la Seguridad Social cuando la dedicación parlamentaria implique dejar su actividad anterior.

Obligaciones y deberes

Junto a las incompatibilidades, el Reglamento impone una serie de obligaciones formales y de conducta. Entre ellas, la asistencia a las sesiones del Pleno y de los órganos de los que formen parte, el respeto al orden y la disciplina parlamentaria y la colaboración en los actos institucionales de la Cámara.

Los diputados están obligados a presentar y mantener actualizadas las declaraciones de actividades, bienes, intereses y renta, que son revisadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados y publicadas en la web de la Asamblea con criterios de transparencia.

El incumplimiento de estos deberes puede dar lugar a sanciones, desde la privación de derechos parlamentarios hasta la suspensión temporal de la condición de diputado, además de la devolución de las cantidades percibidas si se incumple el régimen de dedicación exclusiva.