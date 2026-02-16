Proponen derechos comunes para el personal de los 388 ayuntamientos extremeños: conciliación, permisos...

Extremadura, con 388 ayuntamientos, reúne realidades muy distintas, desde el municipio más poblado, Badajoz (150.209 habitantes), hasta localidades de menos de un centenar de vecinos, como Benquerencia (74). En ese contexto, CCOO está impulsando un acuerdo marco para “mejorar y homogeneizar” las condiciones de trabajo del personal empleado público en las administraciones locales, con el objetivo de fijar derechos mínimos comunes y avanzar en la calidad y eficiencia de los servicios públicos municipales, según ha informado el sindicato.

Como primera actuación, la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha presentado al presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González, un documento con propuestas para que la entidad contribuya a su difusión y promoción. En el encuentro, Berrocal ha estado acompañada por el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Extremadura, Manuel Nicolás, y el secretario de Política Institucional, Juan José Bote, según la nota sindical.

“Desigualdad” en la negociación colectiva

CCOO ha explicado que el documento nace como respuesta a una situación “ampliamente desigual” en la negociación colectiva del ámbito local extremeño. En este sentido, ha señalado que más del 55% de las personas empleadas en ayuntamientos o mancomunidades estaría excluida de la posibilidad de negociar sus condiciones laborales de forma directa al no haberse celebrado elecciones sindicales, una circunstancia que, según el sindicato, se da especialmente en municipios pequeños y dispersos.

El sindicato ha defendido que el Acuerdo Marco pretende actuar como un “suelo común” de derechos, respetando la autonomía municipal y facilitando que los ayuntamientos puedan adherirse mediante acuerdo plenario. Además, CCOO ha considerado relevante el papel de la Fempex para promover su divulgación y extender su aplicación al mayor número posible de corporaciones locales.

Jornada, permisos y conciliación

Entre las materias incluidas, el documento aborda aspectos como jornada laboral, organización del trabajo, permisos, vacaciones, licencias o reducciones de jornada por conciliación, además de medidas para impulsar empleo estable y la consolidación del personal temporal, según ha indicado CCOO. Entre los puntos destacados, el sindicato ha planteado una jornada semanal de 35 horas, así como la posibilidad de establecer flexibilidad horaria para el cuidado de menores y personas dependientes. También ha incluido un marco de permisos retribuidos (matrimonio, fallecimiento, hospitalización o deber inexcusable), además de permisos vinculados a conciliación y a técnicas de reproducción asistida, siempre según la propuesta sindical.

Igualdad y prevención del acoso

CCOO ha señalado que el acuerdo incorpora compromisos para avanzar en políticas de igualdad, con planes específicos y la negociación de protocolos para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, además de medidas para víctimas de violencia de género. En este apartado, el sindicato ha recordado la obligación de que las empresas de más de 50 personas trabajadoras cuenten con medidas planificadas para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, incluyendo un protocolo de actuación frente al acoso o la violencia hacia este colectivo.

Movilidad sostenible y nuevos convenios

Por último, CCOO ha aludido a la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, que entró en vigor el 5 de diciembre de 2025, y ha defendido la necesidad de invertir en zonas despobladas o dispersas para combatir la exclusión territorial y favorecer el transporte público. Según el contenido de la norma analizado en documentación especializada, la ley fija que, en el plazo de 24 meses desde su entrada en vigor (hasta el 5 de diciembre de 2027), las empresas de más de 200 personas trabajadoras deberán disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo, y también introduce el deber de negociar medidas para promover dichos planes en determinados nuevos convenios colectivos.